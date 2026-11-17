聯邦急難管理局（FEMA）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： FEMA今天將進行全國緊急警報系統例行測試，但因近期美國接連出現多起服務中斷事件，引發民眾疑慮；FEMA則強調這只是1分鐘測試，沒有任何緊急狀況。

聯邦急難管理局（FEMA）今天下午2時20分（美東時間）將進行全國緊急警報系統測試。不過，從上周四以來，美國接連發生多起異常服務中斷事件，讓不少民眾人心惶惶，甚至連這次例行測試也引發疑慮。

上周，微軟 （Microsoft ）的Outlook服務在全球約70個國家陷入停擺，持續將近兩天。微軟表示，這次故障是網路升級後，內部系統出現技術問題所致。

就在微軟服務逐漸恢復之際，聯邦航空總署（FAA）上周五又下令全美航班全面暫停起飛。這類全國性停飛措施，自九一一恐怖攻擊事件以來，已多年未曾發生。

沒想到，幾天後，美國幾乎所有大型銀行也接連遭遇長達數小時的全國性技術故障。摩根大通旗下的Chase、美國銀行（Bank of America）、美國銀行（U.S. Bank）等金融機構，都出現網路帳戶無法正常登入或使用的問題。

那麼，今天究竟會發生什麼事？答案其實很簡單：電視與廣播系統將進行例行測試。

民眾不必驚慌。FEMA依法至少每三年必須對全國公共警報與預警系統進行一次測試，而這次測試恰好碰上近期一連串服務中斷事件，時間點格外敏感。

FEMA也特地在社群平台X發文提醒民眾，說明測試安排，希望消除外界疑慮。

貼文寫道，「我們聽到許多關於明天緊急警報系統（EAS）測試的傳言，現在就來澄清。測試只會持續1分鐘，民眾不需要採取任何行動。沒有停電，也沒有任何秘密緊急事件。」

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今天下午2時20分起，全美各地的廣播電台、電視台、有線電視系統、衛星廣播與電視服務，以及有線影音服務業者，都將暫停正常節目，播放測試訊息。

訊息會清楚說明，這只是一次系統測試，民眾無須採取任何行動。測試結束後，各項節目也將恢復正常播出。

FEMA表示，這項測試是為了確認所有警報系統，包括廣播、電視、有線電視、衛星及有線影音服務，都能在全國緊急事件發生時，順利向民眾傳遞攸關生命安全的重要資訊。

FEMA局長漢米爾頓（Cameron Hamilton）表示，「緊急事件發生時，每一秒都至關重要。FEMA的警報與預警系統，確保民眾能及時取得保護自身安全所需的重要資訊，不浪費任何一秒。像這樣的系統測試，能讓我們在真正的緊急事件發生前，及早找出並修正潛在問題。」

盡管FEMA試圖平息外界疑慮，仍有不少受到驚嚇的網友在X貼文下方留言，質疑測試時間是否恰當。

一名網友寫道，「你們最好別把不會停電、沒有緊急事件或服務中斷這些話說得太滿…過去幾天發生的事情，實在讓人無法放心。」

另一名網友則諷刺表示，「你們選的時間真是恰到好處。我想這一切肯定只是巧合。」

還有人留言，「現在一切都亂成一團，FEMA卻跑出來說這只是測試。這些人真有意思。」

另一名網友則批評，既然美國民眾從上周起就一直感到不安，FEMA明知大家對這一天充滿恐懼，卻仍選在今天進行測試，實在不妥。

該網友寫道，「我覺得FEMA應該先看看現在的情況…你們明明知道這一天讓很多人感到恐懼和焦慮，卻偏偏選在這一天進行所謂的『測試』，真是荒唐。」

FEMA一再保證，民眾不需要囤積電池，也不必急著翻出緊急備用蠟燭。面對近期接連發生的各種服務中斷，或許今天最好的做法，就是暫時放下末日預言，不必過度恐慌。