圖為聯邦航空總署(FAA)13日因航管通訊故障，下令全國航班暫停起飛，旅客行程大亂。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 《辛普森家庭》因劇中出現11月17日停電情節，再度被拿來與網路上的全球大停電傳言連結；但官方說明當天僅是緊急警報測試，並無電力中斷跡象。

據紐約郵報報導，辛普森家庭（The Simpsons）向來以多次「神預測」現實事件聞名，從川普當選美國總統、女神卡卡（Lady Gaga ）的超級盃 中場表演，到諾貝爾獎 得主及智慧手錶問世，都曾被網友拿來與劇情比對。

如今，這部動畫又被指可能預言了一場全球大停電。11月17日，全球大停電的傳言在網路上引發恐慌，不少人甚至開始搶購太陽能發電機，讓這個話題迅速升溫。

網友指出，在2023年11月19日播出的「辛普森家庭」一集中，麗莎（Lisa）在日記中寫下11月17日發生大停電的情節。由於日期恰好與今年11月17日相同，這段劇情再度被翻出，引發外界熱議。

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不過，目前並沒有證據顯示11月17日將發生全球性大停電。聯邦急難管理局（FEMA）與聯邦通訊委員會（FCC）確實安排在當天下午約2時20分（美東時間）進行全國緊急警報系統測試，但這項測試只會短暫中斷廣播與電視節目，並不代表電力供應將會中斷。

「辛普森家庭」過去也曾描繪人工智慧取代人類工作，以及智慧家庭等情節。2002年播出的「恐怖樹屋」第12集，就曾出現智慧家庭的設定；而2012年的「Them, Robot」一集中，機器人也取代了人類員工。

隨著智慧科技日益普及，這些早年的劇情不時被網友重新挖出，與現實發展相互對照，也讓「辛普森家庭」的「預言能力」持續成為話題。

美國目前已有超過八成家庭使用某種形式的智慧科技。雖然動畫中的情節未必真的預示未來，但每當現實世界出現相似事件，總會再度引發網友討論。