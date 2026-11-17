AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在辭去輝達執行長後首度公開致歉，承認犯下嚴重錯誤並承諾配合獨立調查，同時表態若董事會認為有利，他願回任。

黃仁勳 上周辭去輝達 (Nvidia，又稱英偉達)執行長後，首度發表一份語氣懊悔的公開聲明，他表示將配合董事會調查他與一名疑似中國情報人員的關係；他也說，若董事會認為他回任符合各方最大利益，他將對重返執行長一職感到榮幸。

CNBC刊出黃仁勳聲明全文如下：

過去一周，朋友、業界同仁，還有許多素未謀面的人給我的愛與支持，讓我感動不已。謝謝每一位對我和家人展現善意的人，這對我意義重大。

我在53年前來到美國，成為美國公民是我一生中最大的恩賜和最驕傲的時刻之一。輝達是我畢生的心血，能和同事們一起把它建設成今日的模樣，是我的榮幸。只有在美國，才可能有輝達這樣的公司。我愛我們的國家，也愛輝達。

我沒有達到輝達對每個人的標準，在私生活上犯了嚴重錯誤。我給董事會帶來了麻煩，對此我深感懊悔。我完全承擔自己的錯誤，並承諾全力配合董事會的獨立調查。

我離開後，輝達員工、投資人、商業夥伴和客戶紛紛呼籲我回任執行長。在公司面對複雜的技術、市場、競爭和地緣政治情勢之際，許多人仍持續直接和我聯繫。輝達是一家百年難得一見的公司。如果董事會認為我回任符合股東、員工、公司和美國的最大利益，我很榮幸回應這些呼聲，重返執行長職位。

再次感謝所有給我祝福的人，你們的支持讓我深感謙卑。對我的家人：我愛你們，我會用餘生讓自己配得上你們的愛。