國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： FAA曾短暫全國停飛，後續仍衝擊旅客；同時，國安部長穆林搭政府專機看球並現身企業主管包廂，因與政府合約背景而引發爭議。

聯邦航空總署(FAA)13日以「特殊情況」及安全考量為由下令全國航班停飛，雖然當天稍後已解除禁令，某些旅客直到隔天行程仍受影響。福斯新聞網17日報導，全國航班禁飛令依然餘波盪漾之際，國土安全部 部長穆林(Markwayne Mullin)14日搭乘政府專機抵達巴頓魯治(Baton Rouge)，觀看路易斯安納州立大學老虎隊(Louisiana State University Tigers)對陣奧斯丁德州 大學角牛隊(University of Texas at Austin Longhorns)的美式足球比賽，引發爭議。

紐約郵報報導，穆林是坐在博林格造船廠(Bollinger Shipyards)執行長波德隆(Ben Bordelon)的私人包廂看球。

根據報導，國土安全部長由於職務關係，基於安全考量不能搭乘一般商業航班，因此穆林使用政府專機到巴頓魯治觀看球賽。消息人士說，穆林承擔這次飛行的開銷，並未享受特殊待遇。

國土安全部發言人說，根據法律規定，穆林身為部長必須搭乘政府專機出行，以確保能夠使用安全通訊設備，發生國家緊急狀況時能履行憲法職責，維持政府繼續運作。

發言人表示，任何與國土安全部部職務無關的飛行，穆林均自費開銷。發言人表示，穆林符合所有道德操守規範。

博林格造船廠擁有多項聯邦政府合約，包括最近獲得一份價值22億元、為海岸防衛隊(Coast Guard)建造四艘破冰船的合約。

福斯新聞網報導，全國禁飛令在13日大約只持續5小時便解除，但當日影響150多萬名旅客，直到16日仍有旅客受到班機取消後續反應衝擊。