川普政府擬收緊職業移民綠卡申請。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府提出近20年來最大幅度的PERM改革，將收緊裁員審查、取消部分職業豁免並延長徵才要求，可能提高外籍專業人士申請綠卡的門檻與時間。

川普政府收緊職業移民綠卡 申請的新提案，17日刊登於「聯邦公報」(Federal Register)，擬大幅修改永久勞工證(PERM)申請程序，包括將雇主裁員 審查期間從六個月延長至兩年、取消護士及物理治療師等職業的特殊豁免，以及要求雇主至少刊登90天徵才廣告。新規若實施，可能增加外籍專業人士透過雇主申請綠卡的難度與等待時間。

美國勞工部表示，這是近20年來PERM制度首次全面性改革。提案目前開放60天公眾評論，尚未生效。勞工部長桑德林(Keith Sonderling)表示，改革目的是確保美國勞工優先獲得高薪、高技能工作機會。

PERM是多數第二優先(EB-2)及第三優先(EB-3)職業移民綠卡申請的重要程序。雇主通常須先證明，相關職缺沒有足夠符合資格且願意工作的美國勞工，並確保聘用外籍員工不會損害美國勞工的薪資及工作條件，才能申請永久勞工證，再向美國公民及移民服務局(USCIS)提出I-140移民申請。

新提案最受關注的改變，是將裁員審查期間從現行六個月延長至兩年。如果雇主過去兩年在相同工作地區裁撤相同或類似職位的美國員工，特定情況下將不得為外籍員工提出相關PERM申請。

勞工部表示，延長審查期間可避免企業裁撤美國員工後，等待期限屆滿，再以外籍員工填補職缺。前國土安全部高層、Globali.ai共同創辦人克萊恩(Adam Klein)向新聞周刊(Newsweek)表示，這項限制對經常進行組織調整的科技公司影響尤其明顯，部分雇主甚至可能無法提出綠卡擔保申請。

另一項重大變革是取消Schedule A職業豁免。現行制度允許專業護士、物理治療師，以及部分在科學或藝術領域具有特殊才能的人士，免除一般PERM徵才及勞動市場測試程序。

新提案則要求這些職業原則上比照其他職業移民申請，完成一般勞動市場測試。勞工部表示，已無法確認這些職業仍存在足以支持全國性豁免的人力短缺。

根據勞工部估計，2023至2025財政年度，USCIS每年平均收到約2萬3835件Schedule A相關申請。取消豁免可能增加醫療機構聘用外籍護士及物理治療師的時間與成本。

徵才方式也將全面調整。現行PERM制度對專業職缺通常要求刊登報紙廣告，新提案則改以網路徵才為主，包括雇主網站、求職平台及社群媒體等方式。

雇主須至少持續徵才90個日曆天；如果企業平常招募類似職位的時間超過90天，PERM徵才也須採用較長期間。雇主還須提交更完整的徵才紀錄及美國求職者資料，證明確實考慮符合資格的本地勞工。

勞工部估計，取消傳統報紙廣告要求，每年可節省約1億6400萬元。但更長的徵才時間與審查要求，也可能增加雇主負擔。

此外，勞工部計畫調整遠距工作職位的工作地點認定及徵才揭露方式，並徵詢是否限制或排除完全遠距職缺，目前尚未決定。

新提案也將限制永久勞工證的重複使用。現行制度規定，雇主須在勞工證核准後180天內提出I-140職業移民申請；新規則則進一步規定，同一張勞工證原則上只能用於一次初始申請。