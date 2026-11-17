ICE探員暴力壓制並逮捕懷孕公民 所幸胎兒無恙
懷孕的23歲美國公民安德拉德在加州與ICE探員發生衝突後遭噴辣椒水、壓制逮捕，數小時後獲釋並確認胎兒無恙。
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懷孕的23歲美國公民安德拉德在加州與ICE探員發生衝突後遭噴辣椒水、壓制逮捕，數小時後獲釋並確認胎兒無恙。
懷孕的23歲美國公民利茲貝絲．瓦爾加斯．安德拉德(Lizbeth Vargas Andrade)本月15日在加州莫德斯托市(Modesto)坦尼斯勞斯郡監獄(Stanislaus County Jail)外部街頭，與聯邦移民及海關執法局(ICE)探員發生肢體衝突，遭噴灑辣椒水並壓制在地反銬逮捕。ICE探員指安德拉德妨礙公務，但她否認也未被控罪；安德拉德遭拘留數小時後獲釋，就醫檢查所幸胎兒無恙。
美國廣播公司報導，安德拉德的律師據律師科拉辛斯基(Patrick Kolasinski)表示，安德拉德屬於一個在莫德斯托監督ICE活動的團體，事發當時，她與丈夫阿瓦拉多(Adolfo Talavera Alvarado)和弟媳莫妮卡(Monica Alvarado)正在觀察ICE探員的行動。
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科拉辛斯基指出，ICE攔下莫妮卡的車，安德拉德與阿瓦拉多見狀開始用手機錄影。
莫妮卡宣稱，ICE探員強行進入她的車內，聲稱她載有陌生人，車內一名男子最終被拘留。
阿瓦拉多拍攝的影片顯示，探員試圖逮捕正要駛離的妻子，其中一名ICE探員對她噴灑辣椒水，但影片沒拍到辣椒水噴到她的哪個部位。
影片中可聽見，阿瓦拉多高喊她已懷孕；然而，ICE探員依然將她壓制在地上，並在她趴著的狀態下，將她反手上銬。
安德拉德被帶往ICE設施拘留數小時後獲釋，隨後到醫院接受檢查，醫生確認胎兒安然無恙。
安德拉德表示，ICE指控她襲擊一名探員，但她否認；科拉辛斯基則說，當事人目前並未被控任何罪行。
事件發生在加州莫德斯托市坦尼斯勞斯郡監獄外的街頭，主要涉及聯邦移民及海關執法局ICE探員，當時他們正在執行移民相關行動並與在場民眾發生衝突。 ICE指控她妨礙公務，後來又稱她襲擊探員，但安德拉德否認所有指控。報導指出，她當下並未被正式控罪，律師也表示目前沒有任何罪名成立。 安德拉德被帶往ICE設施拘留數小時後獲釋，隨即到醫院接受檢查。醫生確認她腹中胎兒安然無恙，未見明顯傷害或異常情況。
精華 FAQ
事件發生在加州莫德斯托市坦尼斯勞斯郡監獄外的街頭，主要涉及聯邦移民及海關執法局ICE探員，當時他們正在執行移民相關行動並與在場民眾發生衝突。
ICE指控她妨礙公務，後來又稱她襲擊探員，但安德拉德否認所有指控。報導指出，她當下並未被正式控罪，律師也表示目前沒有任何罪名成立。
安德拉德被帶往ICE設施拘留數小時後獲釋，隨即到醫院接受檢查。醫生確認她腹中胎兒安然無恙，未見明顯傷害或異常情況。
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