麻州聯邦地區法院16日裁定，撤銷美國國土安全部(DHS)原定對國際學生、交換訪客及外國媒體代表實施的固定停留期限新規。（美聯社檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 麻州聯邦地方法院裁定撤銷國土安全部針對國際學生、交換訪客與外國媒體的固定停留新規，認為其違反APA且超越法定授權。

麻州聯邦地區法院16日裁定，撤銷美國國土安全部 (DHS)原定對國際學生、交換訪客及外國媒體代表實施的固定停留期限新規。聯邦法官塞勒(F. Dennis Saylor IV)判原告勝訴，認定新規違反「行政程序法」（Administrative Procedure Act，簡稱APA)。

國土安全部7月17日公布新規，原定9月15日生效，擬將F類學生、J類交換訪客及I類外國媒體代表的在美停留方式，由依「身分持續期間」（Duration of Status，簡稱D/S)改為固定期限。F、J類的停留期限原則上以計畫結束日或四年為限，取較短者。需要繼續留美者須向美國公民及移民服務局(USCIS)申請延長停留。

塞勒指出，國土安全部未充分衡量新規的成本與效益，也未妥善評估加強運用現有的「學生及交換訪客資訊系統」（SEVIS)等負擔較小的做法。法院另認定，新規對F-1學生選擇就讀計畫的限制超出法定授權。

法院9月14日已下令在全美暫緩新規生效。聯邦政府 針對該暫緩命令提出的上訴，截至16日裁決發布時仍在第一巡迴上訴法院審理。這次地區法院已就案件實體作出裁決，撤銷整項新規，受影響者目前繼續適用原有停留規定。

法院文件截圖。（取自麻州聯邦地區法院）