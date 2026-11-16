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逾17萬人連署 籲恢復黃仁勳輝達執行長職務

中央社紐約16日綜合外電報導
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一份呼籲恢復黃仁勳（Jensen Huang）輝達（Nvidia）執行長職務的公...
一份呼籲恢復黃仁勳（Jensen Huang）輝達（Nvidia）執行長職務的公開信，已獲得多位矽谷知名人士連署支持。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

呼籲輝達恢復黃仁勳執行長職務的公開信已獲逾17萬7000人連署，馬斯克等矽谷名人也支持，外界並關注董事會後續處置。

一份呼籲恢復黃仁勳（Jensen Huang）輝達（Nvidia）執行長職務的公開信，已獲得多位矽谷知名人士連署支持。且根據刊載公開信的網站，截至目前已有超過17萬7000人簽署。

路透報導，從這個名為Stand With Jensen的網站可以看到，連署者包括太空探索科技公司（SpaceX）及特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、Replit執行長馬沙德（Amjad Masad），以及遊戲開發商Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）。

該網站上的中文版公開信寫道：「我們是NVIDIA的現任與前任員工、合作夥伴、股東及支持者。我們懷著對Jensen Huang的感激之情，向董事會提出明確要求：請在進行獨立調查以釐清事實的同時，讓Jensen回歸；除非且直到貴方能提出令人信服的證據，證明將其免職符合NVIDIA的最大利益。」

黃仁勳之前婚外情曝光，且據傳其中一個對象疑似是中國間諜。他於12日去職，此舉使輝達這家人工智慧（AI）晶片巨擘陷入危機，也在整個產業掀起震撼。

持有輝達股份的Altimeter Capital創辦人葛斯特納（Brad Gerstner）與Atreides Management負責人貝克（Gavin Baker）13日也發表致輝達董事會公開信，敦促「保留所有選項，包括黃仁勳回歸的可能性」。

精華 FAQ

  • 根據刊載公開信的 Stand With Jensen 網站，目前連署人數已超過17萬7000人，顯示支持黃仁勳回歸的聲勢相當龐大，也引發科技圈高度關注。

  • 網站顯示，連署者包含SpaceX與Tesla執行長馬斯克、Replit執行長Amjad Masad，以及Epic Games執行長Tim Sweeney，代表多位科技業領袖都表態支持。

  • 內文指出，黃仁勳因婚外情曝光，且傳出其中一名對象疑似是中國間諜而於12日去職。如今輿論要求董事會調查並保留讓他回歸的可能性。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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