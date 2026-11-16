逾17萬人連署 籲恢復黃仁勳輝達執行長職務

一份呼籲恢復黃仁勳（Jensen Huang）輝達（Nvidia）執行長職務的公開信，已獲得多位矽谷知名人士連署支持。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 呼籲輝達恢復黃仁勳執行長職務的公開信已獲逾17萬7000人連署，馬斯克等矽谷名人也支持，外界並關注董事會後續處置。

一份呼籲恢復黃仁勳 （Jensen Huang）輝達 （Nvidia）執行長職務的公開信，已獲得多位矽谷知名人士連署支持。且根據刊載公開信的網站，截至目前已有超過17萬7000人簽署。

路透報導，從這個名為Stand With Jensen的網站可以看到，連署者包括太空探索科技公司（SpaceX）及特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、Replit執行長馬沙德（Amjad Masad），以及遊戲開發商Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）。

該網站上的中文版公開信寫道：「我們是NVIDIA 的現任與前任員工、合作夥伴、股東及支持者。我們懷著對Jensen Huang的感激之情，向董事會提出明確要求：請在進行獨立調查以釐清事實的同時，讓Jensen回歸；除非且直到貴方能提出令人信服的證據，證明將其免職符合NVIDIA的最大利益。」

黃仁勳之前婚外情曝光，且據傳其中一個對象疑似是中國間諜。他於12日去職，此舉使輝達這家人工智慧（AI）晶片巨擘陷入危機，也在整個產業掀起震撼。

持有輝達股份的Altimeter Capital創辦人葛斯特納（Brad Gerstner）與Atreides Management負責人貝克（Gavin Baker）13日也發表致輝達董事會公開信，敦促「保留所有選項，包括黃仁勳回歸的可能性」。