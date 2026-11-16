我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新007出爐 蝙蝠俠接任詹姆士龐德：一生最大榮耀

1/3紐約客吃不飽…130萬人靠食物援助 逾半有工作

美國勞工置身平行宇宙？在職者加薪 遭裁員的工作難尋

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遭到裁員的白領勞工求職時間比過去幾年更長，過程更艱辛。（美聯社檔案照）
遭到裁員的白領勞工求職時間比過去幾年更長，過程更艱辛。（美聯社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街日報指出，美國就業市場呈現明顯分化：在職者仍有加薪機會，失業白領卻面臨更長、更艱辛的求職歷程。

華爾街日報15日報導，美國勞工如今彷彿置身兩個平行宇宙：有工作的依然享受加薪，雖然對於保住飯碗的焦慮仍在，但企業裁員人數已比去年減少；遭到裁員的白領勞工則掙扎於尋找新工作，現在求職時間比過去幾年更長，過程更艱辛，身心耗損更重，煎熬程度是有薪階級難以想像。

為了深入了解美國勞動市場的兩極化現象，主跑高等教育與求職的華爾街日報記者琳賽‧艾利斯(Lindsay Ellis)採訪全國50州的100多名求職者，探究為何現在找工作變得如此困難、順利找到工作的人是憑藉哪些條件脫穎而出。受訪者包括拿到普林斯頓大學(Princeton University)化學工程博士之後花了兩年時間找工作的魏斯(Jack Weis)。

根據聯邦數據，目前平均求職時間需要27周，是除了新冠疫情期間之外，最近十多年來耗時最長的一次。

艾利斯指出，綜合受訪者親身經歷，想在現在就業市場成功突圍，必須了解以下現實狀況：

＊亂槍打鳥式的廣發履歷表幾乎沒用，但所有人都還是不得不做

許多州規定失業者必須持續申請工作才能領取失業救濟金，若不投履歷表便絕無錄取機會，求職者需要證明自己已經盡力的心理安慰，因此廣發履歷表的狀況一直存在。

匹茲堡32歲居民凱特琳·曼尼恩(Kaitlin Manion)去年遭裁員後，投遞數百履歷表尋找行銷職缺卻都石沉大海。最後是她在職場社交平台領英(LinkedIn)的「求職中」(open-to-work)貼文而獲得聘用。

＊為找工作花費數千元已是稀鬆平常

許多求職者聘請求職教練、付費購買LinkedIn Premium會員，並且訂閱AI產品讓履歷表看起來更加吸睛。45歲求職者摩根(Josh Morgan)為了為期半年的求職諮商、個人化獵頭對接及客製化自我宣傳網站花費1萬元，後來成功找到工作。

不過，詐騙集團也趁機挑選在LinkedIn貼出「求職中」訊息的用戶，聲稱收費數百元可以幫忙美化履歷表。

＊如果沒有實務工作經驗，MBA學位恐怕不管用

求職者帕南加丹(Rocco Panangadan)拿到學士學位後接著攻讀加速版MBA課程，但拿到MBA學位後卻因缺乏專業工作經驗，求職時不如其他同學吃香。他花五個月找工作卻處處碰壁，爭取到豐富獎學金而進入法學院就讀。

＊如果聯絡對象說「保持聯繫」，就一定要做到

住在北卡羅來納州葛林布洛(Greensboro)的46歲托妮‧蘭姆(Toni Lamb)去年剛接到裁員通知時，正好一名女業務員前來推銷產品，兩人後來經常保持聯繫。幾個月後，女業務員告知有客戶正在找人，蘭姆因此找到新職。

＊不要排斥與學位、技能並不相符的機會

35歲的泰瑞莎·威斯納(Teresa Wisner)擁有公共政策碩士，花兩年找工作之後，今年開始在一家非營利組織負責募款。

＊考慮「80/20法則」(80-20 rule)

花20%時研究公司背景並投遞履歷表，另外80%時間用來面對面訪談與交流，拓展人脈。

＊不要指望兼職接案能填補待業空窗

AI正在取代企業以前發包給自由接案者(freelancers)的工作，白領約聘人員受到沉重打擊。

＊年齡歧視(Ageism)難以克服

51歲的蘿賓·麥爾斯(Robin Myers)為撫養孩子而暫別職場之後，兩年來一直找不到全職工作。

＊動作要快才有收穫

24歲求職者米勒(Roswell Miller)聽從朋友建議說，位於維吉尼亞州麥克廉(McLean)公司正在找人，以收到履歷表先後順序考慮。求職已兩年的米勒照辦之後，拿到商業分析師職位。

＊多關心失業朋友，因為漫長求職過程容易留下心理創傷

住在密蘇里州哥倫比亞市(Columbia)的50歲男子亞當斯(Joshua Adams)回憶說，失業幾個月後，朋友便注意到自己不像以前那麼愛開玩笑。他說，如今已找到地理資訊系統(GIS)技術員工作，但失業心理傷疤仍在。

精華 FAQ

  • 有工作的勞工仍可受惠於加薪與相對穩定的職位，遭裁員者卻面臨求職時間拉長、競爭更激烈、身心壓力更大的困境，形成明顯落差。

  • 因為大量投遞只是在滿足失業救濟或心理安慰，實際錄取率很低；文章強調，真正有效的往往是人脈、主動聯繫與及時掌握內部職缺。

  • 包括重視人脈維繫、動作要快、接受與學位不完全相符的工作，以及把更多時間放在面對面交流；單靠MBA、兼職接案或大量履歷已不夠。

華爾街 裁員

上一則

不是加州或紐約 這州養家全美最貴 4口之家年收須33萬

下一則

逾17萬人連署 籲恢復黃仁勳輝達執行長職務

延伸閱讀

失業金恐更難領 川普擬新規 要求每周求職至少5次

失業金恐更難領 川普擬新規 要求每周求職至少5次
紐約客談／紐約找工作謹防求職騙局

紐約客談／紐約找工作謹防求職騙局
美國現象／一杯冰咖啡 面試竟被扣分？網掀世代之爭

美國現象／一杯冰咖啡 面試竟被扣分？網掀世代之爭
來應徵的移工少了一半 日韓在菲律賓祭高薪 台灣搶人告急

來應徵的移工少了一半 日韓在菲律賓祭高薪 台灣搶人告急

熱門新聞

Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

2026-11-11 11:57
輝達前執行長黃仁勳(右)2024年6月2日在台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)發表主題演講後，和中國女商人黃樂(左)打招呼。(路透)

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

2026-11-14 14:43
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
黃仁勳如今最關心的是妻子，也不想「毀掉」如今被外界認為和他有感情關係的幾名女子的人生。（路透）

痛駡自己「爛透了」 黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子

2026-11-12 20:40
黃仁勳。(美聯社)

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

2026-11-12 08:58
黃仁勳。(路透)

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

2026-11-12 16:11

超人氣

更多 >
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
約翰屈伏塔憶共舞黛安娜：白宮午夜華爾滋15分鐘 彷彿童話

約翰屈伏塔憶共舞黛安娜：白宮午夜華爾滋15分鐘 彷彿童話
Trader Joe's越南粉一碗不到1元 華人實測：加這一味更好吃

Trader Joe's越南粉一碗不到1元 華人實測：加這一味更好吃
好市多黑五優惠再加碼 辦會員可拿45元購物卡

好市多黑五優惠再加碼 辦會員可拿45元購物卡