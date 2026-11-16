美國勞工置身平行宇宙？在職者加薪 遭裁員的工作難尋

遭到裁員的白領勞工求職時間比過去幾年更長，過程更艱辛。（美聯社檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報指出，美國就業市場呈現明顯分化：在職者仍有加薪機會，失業白領卻面臨更長、更艱辛的求職歷程。

華爾街 日報15日報導，美國勞工如今彷彿置身兩個平行宇宙：有工作的依然享受加薪，雖然對於保住飯碗的焦慮仍在，但企業裁員 人數已比去年減少；遭到裁員的白領勞工則掙扎於尋找新工作，現在求職時間比過去幾年更長，過程更艱辛，身心耗損更重，煎熬程度是有薪階級難以想像。

為了深入了解美國勞動市場的兩極化現象，主跑高等教育與求職的華爾街日報記者琳賽‧艾利斯(Lindsay Ellis)採訪全國50州的100多名求職者，探究為何現在找工作變得如此困難、順利找到工作的人是憑藉哪些條件脫穎而出。受訪者包括拿到普林斯頓大學(Princeton University)化學工程博士之後花了兩年時間找工作的魏斯(Jack Weis)。

根據聯邦數據，目前平均求職時間需要27周，是除了新冠疫情期間之外，最近十多年來耗時最長的一次。

艾利斯指出，綜合受訪者親身經歷，想在現在就業市場成功突圍，必須了解以下現實狀況：

＊亂槍打鳥式的廣發履歷表幾乎沒用，但所有人都還是不得不做

許多州規定失業者必須持續申請工作才能領取失業救濟金，若不投履歷表便絕無錄取機會，求職者需要證明自己已經盡力的心理安慰，因此廣發履歷表的狀況一直存在。

匹茲堡32歲居民凱特琳·曼尼恩(Kaitlin Manion)去年遭裁員後，投遞數百履歷表尋找行銷職缺卻都石沉大海。最後是她在職場社交平台領英(LinkedIn)的「求職中」(open-to-work)貼文而獲得聘用。

＊為找工作花費數千元已是稀鬆平常

許多求職者聘請求職教練、付費購買LinkedIn Premium會員，並且訂閱AI產品讓履歷表看起來更加吸睛。45歲求職者摩根(Josh Morgan)為了為期半年的求職諮商、個人化獵頭對接及客製化自我宣傳網站花費1萬元，後來成功找到工作。

不過，詐騙集團也趁機挑選在LinkedIn貼出「求職中」訊息的用戶，聲稱收費數百元可以幫忙美化履歷表。

＊如果沒有實務工作經驗，MBA學位恐怕不管用

求職者帕南加丹(Rocco Panangadan)拿到學士學位後接著攻讀加速版MBA課程，但拿到MBA學位後卻因缺乏專業工作經驗，求職時不如其他同學吃香。他花五個月找工作卻處處碰壁，爭取到豐富獎學金而進入法學院就讀。

＊如果聯絡對象說「保持聯繫」，就一定要做到

住在北卡羅來納州葛林布洛(Greensboro)的46歲托妮‧蘭姆(Toni Lamb)去年剛接到裁員通知時，正好一名女業務員前來推銷產品，兩人後來經常保持聯繫。幾個月後，女業務員告知有客戶正在找人，蘭姆因此找到新職。

＊不要排斥與學位、技能並不相符的機會

35歲的泰瑞莎·威斯納(Teresa Wisner)擁有公共政策碩士，花兩年找工作之後，今年開始在一家非營利組織負責募款。

＊考慮「80/20法則」(80-20 rule)

花20%時研究公司背景並投遞履歷表，另外80%時間用來面對面訪談與交流，拓展人脈。

＊不要指望兼職接案能填補待業空窗

AI正在取代企業以前發包給自由接案者(freelancers)的工作，白領約聘人員受到沉重打擊。

＊年齡歧視(Ageism)難以克服

51歲的蘿賓·麥爾斯(Robin Myers)為撫養孩子而暫別職場之後，兩年來一直找不到全職工作。

＊動作要快才有收穫

24歲求職者米勒(Roswell Miller)聽從朋友建議說，位於維吉尼亞州麥克廉(McLean)公司正在找人，以收到履歷表先後順序考慮。求職已兩年的米勒照辦之後，拿到商業分析師職位。

＊多關心失業朋友，因為漫長求職過程容易留下心理創傷

住在密蘇里州哥倫比亞市(Columbia)的50歲男子亞當斯(Joshua Adams)回憶說，失業幾個月後，朋友便注意到自己不像以前那麼愛開玩笑。他說，如今已找到地理資訊系統(GIS)技術員工作，但失業心理傷疤仍在。