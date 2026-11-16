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昔日因移民政策交鋒 魯比歐與米勒如今成政治盟友

記者顏伶如／即時報導
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川普的私人助理哈普(左)、國務卿魯比歐(Marco Rubio，中)及白宮幕僚長...
川普的私人助理哈普(左)、國務卿魯比歐(Marco Rubio，中)及白宮幕僚長米勒(Stephen Miller，右)6日在安德魯聯合基地步一同步行前往搭乘「空軍一號」，準備前往佛州的甘迺迪太空中心。路透

AI摘要

文章摘要整理：

昔日因移民政策互槓的魯比歐與米勒，在川普第二任期成為最具影響力的政治同盟，共同主導多項強硬移民與外交政策。

華爾街日報15日報導，55歲的國務卿魯比歐(Marco Rubio)與41歲的白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)原本不對盤，十多年前因為移民政策意見不合變成形同水火，如今在川普總統第二任期卻結為政治同盟，聯手推出多項重大措施，包括把無證客驅逐到薩爾瓦多、美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)等。

報導指出，魯比歐上周五正在米勒辦公室，一名助理突然走進來要米勒看手機，當時川普剛在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文宣布米勒出任白宮幕僚長。

知情人士說，米勒轉身向魯比歐說，現在自己變成他的上司，兩人旋即握手。

魯比歐與米勒十多年前因為移民政策而互槓，但如今兩人關係在川普第二任期卻是最低調卻最具影響力的政治結盟之一。這段合作關係融合了米勒強硬凌厲的官僚手腕以及魯比歐在國內外推動爭議政策的外交經驗。米勒從白宮副幕僚長升任幕僚長之後將掌握更多權力，兩人在川普第二任期剩下兩年期間將扮演主導角色，決定川普運動未來走向。魯比歐身兼國務卿與國家安全顧問雙重職務，影響力進一步擴大。

米勒妻子凱蒂(Katie Miller)曾形容，米勒與魯比歐是「鐵哥們」(besties)。她表示，米勒與魯比歐晚上通電話時，她也經常正在跟魯比歐妻子珍妮特(Jeanette)聊天。

共和黨在期中選舉慘敗之後，魯比歐問鼎白宮的政治野心再次受到外界注意。

魯比歐過去曾說支持副總統范斯參選總統，不過政治盟友不管公開發言或私下談話，依然勸進魯比歐角逐2028年大選。

2011年1月，身為古巴移民之子的魯比歐，靠著右翼茶黨運動(Tea Party movement)聲勢，成為佛羅里達州聯邦參議員。兩年後，他加入跨黨派的「八人幫」(Gang of 8)推動移民制度改革。然而，長達844頁的法案卻遭到立場強硬的保守派人士抨擊，其中攻擊最猛烈的反對者之一就是共和黨阿拉巴馬州聯邦參議員塞辛斯(Jeff Sessions)國會助理米勒。

2016年3月，魯比歐宣布停止共和黨總統初選活動，米勒把拉下魯比歐歸功於自己的運籌帷幄。

消息人士回憶說，川普第一任期某次出訪期間，看到米勒與魯比歐在空軍一號交談，對於兩人能夠融洽相處感到驚訝。

報導指出，兩人在拉美議題上具有共識，昔日恩怨如今成了兩家人之間的玩笑。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 兩人當年因移民改革立場對立，米勒甚至強烈反對魯比歐主導的法案；但在川普第二任期，雙方因對拉美與移民議題立場接近，轉而合作成為核心盟友。

  • 報導指出，他們聯手推動多項強硬措施，包括將無證客驅逐到薩爾瓦多，以及對委內瑞拉總統馬杜洛採取軍事與外交壓力，展現高度協同。

  • 米勒升任幕僚長後握有更大權力，魯比歐則身兼國務卿與國安顧問，兩人將在川普剩餘任期內主導政策走向，外界也再度關注魯比歐未來挑戰2028年大選的可能性。

魯比歐 移民 白宮

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