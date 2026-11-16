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機票油價雙漲 感恩節出遊估8150萬人 比去年略低

特派員黃惠玲／即時報導
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AAA預測今年感恩節期間約有600萬人搭機出遊。(路透)
AAA預測今年感恩節期間約有600萬人搭機出遊。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

受機票與汽油價格上漲影響，美國感恩節出遊人數預估小幅下降，但仍有8150萬人外出，交通壅塞與機場繁忙情況恐不會明顯改善。

受到機票及汽油價格上漲影響，美國今年感恩節假期出遊人數預料將略低於去年。美國汽車協會(AAA)16日(周一)預測，感恩節前後七天，全美約有8150萬人離家至少50哩旅行，較去年減少約12萬1000人，降幅僅0.1%，可能終結疫情後連續三年感恩節出遊人數創新高的趨勢。不過，由於減幅有限，機場及公路交通預料仍將繁忙。

AAA旅遊副總裁巴伯(Stacey Barber)表示，今年旅遊成本上升，使出遊人數略減，但民眾不太可能感受到交通壅塞情況有所改善。

機票漲幅尤其明顯。根據最新政府數據，9月機票價格較去年同期上漲逾22%；AAA統計，今年感恩節國內來回機票平均約800元，較去年貴17%。預計11月24日至30日約有600萬人搭機出遊，比去年減少約1萬2000人，熱門目的地包括佛羅里達州奧蘭多、羅德岱堡及邁阿密。

汽油價格同樣增加開車族負擔。AAA指出，15日全美普通汽油平均每加侖3.82元，明顯高於去年同期的3.08元。若價格維持，將超越2022年每加侖3.58元的紀錄，創下感恩節當天最高油價。

航空燃油成本因美國與伊朗戰爭而攀升，加上通膨壓力，使部分家庭縮減旅遊支出。國際信用卡支付公司Visa的經濟研究團隊分析9月信用卡消費資料發現，除年收入超過20萬元的家庭外，其餘各收入階層預訂年底至明年初機票及相關旅遊的支出，均較去年同期減少。

此外，13日美國航空交通管制通訊及雷達系統故障，導致聯邦航空管理局(FAA)實施超過四小時的全國停飛令，引發外界對感恩節航班的憂慮。不過，運輸部長達菲(Sean Duffy)及FAA局長貝德福德(Bryan Bedford)預期，航空交通可在假期出遊高峰前恢復正常。

AAA表示，除非類似故障再度發生，否則不致明顯影響感恩節出遊人數。儘管旅遊成本攀升，多數民眾仍將選擇開車返鄉或度假，機場與公路預料持續繁忙。

精華 FAQ

  • AAA預測，今年感恩節前後七天，全美約有8150萬人離家至少50哩旅行，僅較去年少12萬1000人，降幅約0.1%，顯示整體出遊需求仍然很高。

  • 主要原因是機票與汽油價格同步上漲，讓旅遊成本增加；AAA指出，雖然人數略減，但幅度很小，機場與公路交通仍會維持繁忙，壅塞感不會明顯改善。

  • 除票價與油價上升外，航空燃油成本因美國與伊朗戰爭而攀升，加上通膨壓力，使多數收入階層的旅遊支出下滑，只有年收入超過20萬元家庭例外。

感恩節 機票 油價

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