金融時報：黃仁勳考慮回鍋 盟友組「戰情室」遊說董事會
金融時報報導，黃仁勳在婚外情風波後考慮回鍋輝達，盟友並組「戰情室」遊說董事會，但華府與法遵疑慮使復職前景充滿變數。
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金融時報報導，黃仁勳在婚外情風波後考慮回鍋輝達，盟友並組「戰情室」遊說董事會，但華府與法遵疑慮使復職前景充滿變數。
英國金融時報（Financial Times）引述知情人士報導，輝達（NVIDIA，又稱英偉達）共同創辦人黃仁勳在因婚外情風波而離開輝達後，矽谷持續施壓輝達董事會讓黃仁勳回鍋，如今有「人工智慧（AI）教父」之稱的黃仁勳，正考慮「復出」擔任輝達舵手。
FT引述多名知情人士指出，即便輝達董事會還在針對黃仁勳的行為進行獨立調查，黃仁勳已與親信討論回鍋的可能性。
黃仁勳的其中一名盟友透露，正在組建由矽谷主管組成的「戰情室」，遊說輝達讓黃仁勳回歸，並試圖爭取白宮的支持，「除了前沿AI實驗室之外，科技圈重量級人物都喜歡仁勳」，且這些行動都擁有黃仁勳的支持。輝達發言人與黃仁勳發言人都拒絕置評。
不過，讓黃仁勳復職的行動，可能遭到華府關鍵政策官員的反彈。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日表示，在黃仁勳離開後，輝達需要「大幅改組」領導階層。
而且，黃仁勳的盟友也不確定要如何恢復黃仁勳的聲譽。一名參與推動他復職的人士坦承，「和下屬有染，是可以被開除的違規行為」。
此外，他與新加坡Megaspeed前主管黃樂的婚外情，也已使外界加強檢視輝達的法遵措施，尤其是Megaspeed出售輝達晶片的亞洲客戶，可能與中國大陸有關聯。
相較於其他創辦人兼執行長，黃仁勳沒有輝達的控股權，因此無法推翻董事會的任何決策，他也正面對由代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）領導的董事會與管理團隊。
金融時報報導，輝達董事會已接洽安謀（Arm）執行長哈斯，作為潛在接班人，輝達董事會則表示，還沒未啟動任何「正式」程序。華盛頓郵報15日報導，黃仁勳已低調參與遴選接班人的過程，並致電至少一名潛在人選。
呼籲讓黃仁勳回歸輝達的聲浪，周末持續升溫。一封希望黃仁勳重返輝達的線上請願書，已吸引超過15萬人聯署，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），以及Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）。
黃仁勳也仍擁有部分員工的強力忠誠，在他宣布請辭後，多名員工已公開呼籲讓他回鍋，並加入聯署行列。
輝達股東Altimeter資本公司創辦人葛斯特納（Brad Gerstner）和Atreides管理公司主管貝克（Gavin Baker），13日向輝達董事會發布公開信，敦促「保留所有選項，包括黃仁勳可能回歸」，認為「黃仁勳長期領導所取得的超凡成功，以及最近與他卸任相關事件的龐大不確定性」，都是能寬容處理的理由。
報導指出，黃仁勳正考慮回鍋輝達、重新擔任領導角色，原因是矽谷與部分員工持續施壓董事會，希望他在婚外情風波後重返公司。 其盟友據稱正在組建由矽谷主管構成的「戰情室」，一方面遊說輝達董事會接受黃仁勳回歸，另一方面也試圖爭取白宮支持，盼替復職鋪路。 阻力主要來自華府官員可能反彈，以及婚外情與法遵疑慮引發的聲譽問題；同時董事會已接觸Arm執行長哈斯等人選，低調推進接班評估。
精華 FAQ
報導指出，黃仁勳正考慮回鍋輝達、重新擔任領導角色，原因是矽谷與部分員工持續施壓董事會，希望他在婚外情風波後重返公司。
其盟友據稱正在組建由矽谷主管構成的「戰情室」，一方面遊說輝達董事會接受黃仁勳回歸，另一方面也試圖爭取白宮支持，盼替復職鋪路。
阻力主要來自華府官員可能反彈，以及婚外情與法遵疑慮引發的聲譽問題；同時董事會已接觸Arm執行長哈斯等人選，低調推進接班評估。
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