SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被「筷子」接住，寫下太空里程碑。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： SpaceX星艦第15次試飛成功將上段太空船接回發射塔「筷子」間，創下人類首次軌道返回太空船空中回收紀錄，但推進器回收仍告失敗。

在太空繞了將近一整天後，SpaceX 星艦(Starship)的上段太空船14日從天而降，穩穩落進發射塔的兩支「筷子」之間。這是人類第一次用機械臂，在半空中接住一艘從軌道返回的太空船。

SpaceX發言人霍特(Dan Huot)在直播中興奮地說：「我們接住了星艦，從此一切都改變了！」

這是星艦第15次試飛。太空船13日美東時間下午5時47分從德州 星艦基地(Starbase)升空，在軌道上送出26顆第三代星鏈衛星，飛行約22.5小時後，14日下午3時23分點燃單具引擎約10秒、脫離軌道，穿越大氣層一路返航，下午4時20分左右被發射塔俗稱「筷子」的機械臂接住。

SpaceX這次原本野心更大，想把超重型推進器(Super Heavy)和太空船「雙雙接回」。但推進器返航時觸發燃料過低警報，提早結束返航點火，導航系統判定位置不對，自動放棄回收，轉向墨西哥灣 ，最後在距海面僅數呎處爆炸，「雙回收」功虧一簣。

用「筷子」接推進器，SpaceX已經成功過三次，但太空船飛得更高、返回速度更快，難度完全不同，過去從沒試過。

能把太空船也接回來重複使用，星艦就離「完全可重複使用」更近一步。這意味著發射成本可望大幅下降，也讓SpaceX的登月和火星計畫更有機會成真。