路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

輝達前執行長黃仁勳(右)2024年6月2日在台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)發表主題演講後，和中國女商人黃樂(左)打招呼。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 路透公開黃仁勳與黃樂在COMPUTEX期間的親密照片，引發外界關注；同時黃樂涉替中國從事間諜活動仍待查證，黃仁勳已道歉並辭去輝達職務。

輝達(Nvidia，又稱英偉達)前執行長黃仁勳 與涉嫌替中國當間諜 的黃樂(Alice Huang)又有同框照片曝光。路透14日一口氣釋出多張照片，皆攝於2024年6月2日台北國際電腦展(COMPUTEX)期間，是黃仁勳發表主題演講後不久拍下的。

從照片看來，這幾張是同一時刻的連拍。穿黃色洋裝的黃樂右手搭上黃仁勳肩膀，黃仁勳左手扶著她的腰，兩人笑容滿面；另有照片是黃仁勳與支持者打招呼，黃樂在一旁看著他微笑。

黃樂曾任新加坡Megaspeed公司高層，該公司是輝達客戶。路透報導，經其核實的網路照片顯示，兩人最早在2023年12月就曾一起出現在美國、中國等地，但不清楚兩人何時發展成親密關係。

美方正調查黃樂是否替中國從事間諜活動，北京否認她是間諜，路透也未能獨立證實。

黃仁勳上周日為對妻子不忠道歉，但沒有點名黃樂；輝達獨立董事已委託律師事務所展開獨立調查。

黃仁勳已於周四辭去他1993年共同創辦的輝達執行長及董事職務。

輝達前執行長黃仁勳(右)2024年6月2日在台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)發表主題演講後，擁抱中國女商人黃樂。(路透)

輝達前執行長黃仁勳(右)2024年6月2日在台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)發表主題演講後，擁抱中國女商人黃樂。(路透)

輝達執行長黃仁勳(右)2024年6月2日在台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)發表主題演講後，和支持者打招呼，黃樂(左)在一旁對他微笑。(路透)