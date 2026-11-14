路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
路透公開黃仁勳與黃樂在COMPUTEX期間的親密照片，引發外界關注；同時黃樂涉替中國從事間諜活動仍待查證，黃仁勳已道歉並辭去輝達職務。
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路透公開黃仁勳與黃樂在COMPUTEX期間的親密照片，引發外界關注；同時黃樂涉替中國從事間諜活動仍待查證，黃仁勳已道歉並辭去輝達職務。
輝達(Nvidia，又稱英偉達)前執行長黃仁勳與涉嫌替中國當間諜的黃樂(Alice Huang)又有同框照片曝光。路透14日一口氣釋出多張照片，皆攝於2024年6月2日台北國際電腦展(COMPUTEX)期間，是黃仁勳發表主題演講後不久拍下的。
從照片看來，這幾張是同一時刻的連拍。穿黃色洋裝的黃樂右手搭上黃仁勳肩膀，黃仁勳左手扶著她的腰，兩人笑容滿面；另有照片是黃仁勳與支持者打招呼，黃樂在一旁看著他微笑。
黃樂曾任新加坡Megaspeed公司高層，該公司是輝達客戶。路透報導，經其核實的網路照片顯示，兩人最早在2023年12月就曾一起出現在美國、中國等地，但不清楚兩人何時發展成親密關係。
美方正調查黃樂是否替中國從事間諜活動，北京否認她是間諜，路透也未能獨立證實。
黃仁勳上周日為對妻子不忠道歉，但沒有點名黃樂；輝達獨立董事已委託律師事務所展開獨立調查。
黃仁勳已於周四辭去他1993年共同創辦的輝達執行長及董事職務。
路透一次釋出多張照片，內容包括黃仁勳與支持者互動、黃樂在旁注視，以及黃樂手搭肩、黃仁勳扶腰、兩人笑容滿面的親密合影。 照片攝於2024年6月台北國際電腦展COMPUTEX期間，時間點是在黃仁勳發表主題演講後不久，顯示兩人當時同場出現。 黃樂被美方調查是否替中國從事間諜活動，但北京否認相關指控；黃仁勳則已為對妻子不忠道歉，並在周四辭去輝達執行長與董事職務。
精華 FAQ
路透一次釋出多張照片，內容包括黃仁勳與支持者互動、黃樂在旁注視，以及黃樂手搭肩、黃仁勳扶腰、兩人笑容滿面的親密合影。
照片攝於2024年6月台北國際電腦展COMPUTEX期間，時間點是在黃仁勳發表主題演講後不久，顯示兩人當時同場出現。
黃樂被美方調查是否替中國從事間諜活動，但北京否認相關指控；黃仁勳則已為對妻子不忠道歉，並在周四辭去輝達執行長與董事職務。
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