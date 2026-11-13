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川普政府延緩強制執行白卡工作要求

特派員黃惠玲／即時報導
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全美各州的白卡計畫支出龐大。（本報檔案照）
全美各州的白卡計畫支出龐大。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府延後各州執行白卡工作要求6個月，但新規仍將於2027年1月1日上路，主要影響部分成年白卡受益人。

川普政府13日宣布，給予各州額外六個月緩衝期，以執行俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)工作要求。新規仍於2027年1月1日生效，但各州可選擇在6月30日前，暫不因受益人未符合工作要求而拒絕申請或取消醫療保障。

這項規定源自川普去年7月簽署的「又大又美法案」(One Big Beautiful Bill Act)，主要適用於19至64歲、透過平價醫療法案(ACA，俗稱歐記健保)擴大白卡計畫取得保障的成年人，以及部分特殊白卡計畫受益人，並非所有白卡持有人都受到影響。

根據聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)規定，受影響者原則上每月須工作、參加職業訓練或從事社區志願服務至少80小時，也可透過合併不同活動達標。若就讀符合資格的教育課程，至少達到半職學生身分，亦可符合規定。

此外，每月工作收入達聯邦最低時薪7.25元乘以80小時，即580元，也可視為符合要求。季節性工作者另有計算方式。

新規設有多項豁免，包括孕婦、符合特定醫療脆弱條件或身心障礙資格者、13歲以下受扶養子女的父母或照顧者、照顧身心障礙者的家庭照顧者，以及部分前寄養兒童和原住民等。65歲以上長者及未滿19歲者不屬於這項工作要求的主要適用年齡範圍。

州政府必須在民眾申請及續保時確認是否符合規定，並優先利用現有資料查核。若無法確認資格，須通知當事人，給予30天時間補交證明或說明豁免理由。未能完成者，在執行後可能遭拒保或失去保障。

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)表示，選擇六個月過渡期的州仍須進行資格審查，但在過渡期間，不得僅因未符合工作要求而拒絕原本符合其他資格的申請人，或取消現有受益人的保障。

各州先前反映，建立工作時數查核系統、訓練人員及通知受益人的準備時間不足。醫療保障倡議團體也擔憂，部分已經工作或符合豁免資格的低收入民眾，可能因行政程序繁瑣而失去白卡。

國會預算辦公室(CBO)估計，工作要求將使未來十年白卡參加人數減少約500萬人，其中多數可能因此失去醫療保險。

精華 FAQ

  • 聯邦政府允許各州多出6個月準備時間，過渡期內可先不因受益人未達工作要求而拒絕申請或取消保障，但資格審查仍須持續進行。

  • 主要是19至64歲、透過ACA擴大白卡取得保障的成年人，以及部分特殊白卡計畫受益人；65歲以上長者、未滿19歲者與多類豁免對象不在主要範圍內。

  • 受影響者原則上每月需工作、受訓或志工至少80小時，也可由收入達標替代；孕婦、身心障礙者、照顧者、部分前寄養兒童與原住民等則可獲豁免。

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