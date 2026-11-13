美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國聯邦航空總署（FAA）13日下令全美航班暫停起飛，雷根華盛頓國家機場的飛機停留在登機門。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： FAA因航管通訊故障下令全美航班停飛，官員稱暫未見惡意攻擊跡象，超過440班取消、9000班延誤，航空公司緊急調度。

美國聯邦航空總署（FAA）因空中交通管制通訊中斷，13日下午以特殊情況及安全考量為由，下令全美航班暫停起飛。FAA表示，已在空中的飛機仍可繼續飛往目的地，飛往美國的國際航班則視個別情況處理。

華爾街日報報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在X發文表示，負責美國廣大區域高空航班的多個航路交通管制中心發生通訊問題，「FAA技術人員正在調查」。

美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）在白宮 告訴記者：「事前沒有任何跡象，至今也沒有跡象顯示，這是針對我們的惡意攻擊。目前看來，這是電信通訊中斷。」被問及是否可能是網路攻擊時，他表示，官員目前尚未排除任何可能性。

穆林說：「民眾沒有理由為自己或親人的安全感到恐懼或擔憂。」他並強調，這不是「另一次9／11事件」。

CNN報導，一名熟悉航管人員處境的航空業消息人士表示，這次故障造成空中交通管制雷達及無線電通訊同時中斷，航管人員仍不清楚原因及實際情況。另一名航空公司消息人士告訴CNN，FAA「目前仍不知道究竟發生什麼事，不同設施受到的影響也各不相同」。

這名航空公司消息人士還說：「10分鐘前，他們還在召開危機應變電話會議，當時仍未能明確找出原因。」

華爾街日報指出，全美航班暫停起飛的命令於美東時間13日下午3時53分生效。FAA當天在航班狀態網頁發布警示：「基於特殊情況及安全考量，通知所有航空器營運業者，依FAA指揮中心命令，所有機場均暫停航班起飛。」

根據航班追蹤網站FlightAware，截至美東時間13日下午5時，全美已有超過440架次航班取消、9000架次延誤。有旅客在社群媒體表示，部分正在滑行的飛機被要求返回登機門，乘客下機，機組人員並告知延誤可能持續數小時。另有旅客表示，由於登機門擠滿旅客，他們只能困在機上。

這是FAA近年來第2次下令全美航班暫停起飛。2023年，FAA向飛行員提供重要資訊的飛航公告系統發生故障，當局因此下令全美航班暫停起飛2小時，也是造成超過1000架次航班取消的原因之一。在此之前，FAA僅曾於2001年9月11日採取這項措施。

聯合航空表示，正因應停飛命令，待問題解決後將協助旅客抵達目的地。美國航空則表示，視停飛命令持續多久，預計當天剩餘時間的航班都將受到影響，並在聲明中指出：「FAA解除停飛命令後，美國航空將動員所有人力，盡快讓旅客繼續行程。」