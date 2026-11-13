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全球當機 微軟道歉：不知何時完全恢復正常

當機近24小時 微軟「深表歉意」：不知何時完全恢復正常

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微軟（Microsoft）針對旗下Outlook及Teams等產品發生全球性服務...
微軟（Microsoft）針對旗下Outlook及Teams等產品發生全球性服務中斷表示「深表歉意」。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

微軟因Outlook與Teams全球性服務中斷向客戶致歉，事件影響70多國、逾4.3億用戶，雖已逐步恢復，但完全復原時間仍未明。

微軟Microsoft）針對旗下Outlook及Teams等產品發生全球性服務中斷表示「深表歉意」。

英國廣播公司 (BBC)報導，在問題發生近24小時後，相關服務已於周五下午大致恢復。微軟表示正取得「令人鼓舞的進展」，但也坦言目前尚不清楚服務何時能完全恢復正常。

這場當機波及超過70個國家，從企業營運、政府機關到個人用戶無一倖免。全球有超過4.3億人使用這些受影響的產品。

微軟說明，此次故障是由於「網路容量升級」過程中出現技術問題所致，與網路攻擊或人工智慧（AI）代理程式無關。

專家指出，這起事件發出了一項「嚴峻提醒」，顯示企業與關鍵服務對少數幾家大型科技供應商的依賴程度有多深。

用戶最早於周四開始回報無法順利登入使用Microsoft 365產品。到了周五，這場影響深遠的當機事件已波及日本政府、菲律賓最高法院、澳洲情報機構，以及北美地區的鐵路、醫院與法院。

在英國，國民保健署（NHS）的部分單位（包括家醫診所與醫院）受到影響，部分學校與警政單位也受波及。英國網路安全部長洛伊德（Liz Lloyd）表示，這起事件對999緊急專線等關鍵前線服務的影響「有限」，且交通路網並未中斷。

然而在加拿大，國家鐵路網表示乘客可能無法透過電子郵件接收行程更新通知，全國各地醫院的電郵系統也出現異常。

在美國，聯邦眾議院幕僚向《政客》（Politico）新聞網透露，由於所有業務都仰賴微軟Outlook，導致整整一天的立法工作被迫延宕。

新加坡政府證實部分系統受到衝擊；在印度，這場當機也打亂了許多人周五的工作。而在土耳其安塔利亞（Antalya）出席聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）的顧問與官員，也因無法使用Outlook而感到相當沮喪。

微軟最早於格林威治標準時間周四17時54分證實美洲用戶無法存取Exchange Online信箱，隨後警告這場中斷可能影響全球的Microsoft 365服務。

在微軟展開調查並派員搶修期間，截至周五4時36分，微軟僅回報全球部分地區「局部恢復」。到了13時32分，這家科技巨頭表示北美地區出現「更廣泛的改善」，歐洲大部分地區呈現「持續改善」，亞太地區則出現「令人鼓舞的復原訊號」。

微軟表示，考量到問題規模龐大，為確保服務重新上線後能維持穩定，因此採取逐步恢復的方式。

微軟發言人表示：「對於這起事件給客戶與合作夥伴帶來的不便，我們深表歉意。我們深知各界對我們服務的信任，並對此肩負起極為嚴肅的責任。」

微軟坦言，目前無法給出服務完全恢復的「預計時間」（ETA），待公司完成內部審查後，將會發布完整的事件調查報告。

專家認為，儘管上班族或許樂得一天不用收發電子郵件，但這起事件凸顯了許多機構對雲端服務的過度依賴。

網路安全公司「e2e-assure」執行長德曼（Rob Demain）表示：「微軟全球大當機是一項嚴峻的提醒，顯示我們對少數幾家大型科技供應商的依賴有多麼深重。」

精華 FAQ

  • 這次事件主要影響Outlook、Teams與Microsoft 365等服務，波及超過70個國家，從企業、政府到個人用戶都受牽連，範圍相當廣泛。

  • 微軟表示，故障源自「網路容量升級」過程中的技術問題，並強調與網路攻擊或AI代理程式無關，已在進行逐步恢復與內部調查。

  • 事件讓日本政府、菲律賓最高法院、北美鐵路與醫院等機構受影響，英國NHS、加拿大醫院與美國國會幕僚也出現作業延誤。

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