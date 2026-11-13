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密西西比河油輪撞上遊輪 船身側翻 129名乘客緊急撤離

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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密西西比河13日發生船隻碰撞事故，一艘油輪撞上一艘停靠中的遊輪，當時船上約有12...
密西西比河13日發生船隻碰撞事故，一艘油輪撞上一艘停靠中的遊輪，當時船上約有129名乘客。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

密西西比河上1艘油輪撞上停靠中的遊輪，造成船身側翻並引發129人緊急撤離，當局已封閉部分水域並持續調查事故原因。

據紐約郵報報導，密西西比河（Mississippi River）13日發生船隻碰撞事故，一艘油輪撞上一艘停靠中的遊輪，當時船上約有129名乘客。事故發生後，乘客及船員緊急撤離，救援人員趕赴現場展開搜救，傷亡情況及事故原因仍待確認。

紐奧良港（Port NOLA）表示，事故發生於當地時間中午12時30分左右，地點位於紐奧良港行政大樓外。一艘名為「Atlantic Asphalt」的油輪撞上美國郵輪公司（American Cruise Lines）旗下的「American Heritage」號遊輪。

社群媒體流傳的影片顯示，遊輪遭撞擊後幾乎側身橫在河面上，現場一片混亂。有人穿著救生衣出現在水中，也有人緊抓船身欄杆，畫面相當驚險。

紐奧良港發言人柯思（Kimberly Curth）表示，當局目前最優先的工作，是確保所有乘客、船員及第一線救援人員的安全。她指出，事故仍在處理中，現場情況持續變化，目前傷者人數及船隻碰撞原因均尚未確認，待取得更多資訊後將進一步公布。

紐奧良市緊急應變單位也呼籲民眾避開事故地點，以利救援工作進行。救援人員除了在現場展開搜救，也將乘客帶往附近建築物內，接受初步傷勢評估及必要協助。

美國郵輪公司向紐約郵報證實，旗下「American Heritage」號當時停靠在紐奧良，期間發生碰撞事故，船上乘客及船員均已撤離。公司表示，對所有涉事人員的安全深感關切，目前正與美國海岸防衛隊及地方當局密切合作。

據了解，這艘遊輪在事故發生約兩小時前才停靠碼頭，原本是讓乘客下船。至於碰撞是否造成傷亡，當局尚未公布相關資訊。

美國海岸防衛隊表示，救援人員處理事故並評估現場狀況期間，已暫時封閉密西西比河一段約3哩長的水域，範圍介於第93至96哩航標之間，禁止所有船隻通行。

路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）也在社群平台X發文表示，他已得知這起事故，正準備前往紐奧良。

根據美國郵輪公司網站，「American Heritage」號是一艘明輪式遊輪，最多可搭載180名乘客，船上設有多達98間客房，並提供餐廳、健身中心及三間休息室等設施。

精華 FAQ

  • 事故發生於當地時間13日中午12時30分左右，地點在紐奧良港行政大樓外，1艘油輪撞上停靠中的「American Heritage」號遊輪。

  • 乘客與船員已緊急撤離，部分人被帶往附近建築物接受初步評估，救援人員也趕赴現場搜救並處理現場狀況，確保安全為首要任務。

  • 美國海岸防衛隊已暫時封閉密西西比河約3哩水域，禁止船隻通行；傷亡與碰撞原因仍未確認，港方與船公司正配合調查。

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