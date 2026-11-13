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和黃仁勳同名…24歲新加坡男無辜捲出軌風波 意外爆紅

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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黃仁勳。（路透）
黃仁勳。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

24歲新加坡工程師兼AI新創創辦人黃仁勳，因與輝達執行長同名而意外捲入出軌風波，玩笑貼文還被誤認成本人，卻也替他和公司帶來流量。

據「商業內幕」（Business Insider）報導，因為與輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳同名，一名24歲的新加坡男子意外被捲入近期的婚外情風波。他不僅擔心自己的名字也跟著蒙上污名，還發現自己在社群平台發布的玩笑貼文，竟被網友誤認為是黃仁勳本人發文，意外引來大批關注，甚至替自己的新創公司帶來流量。

這名男子同樣名叫黃仁勳（Jensen Huang），目前是軟體工程師，也是人工智慧（AI）新創公司Lycana的創辦人。他接受商業內幕訪問時表示，自己從小就知道輝達執行長黃仁勳的存在，也一直關注對方的消息。

他說，年輕時非常仰慕這位科技業巨頭，自己也長期對電腦運算及軟體開發充滿興趣。16歲那年，他曾向母親要求購買一張顯示卡，最後買下Nvidia GTX 1080，除了用來玩遊戲，也拿來開發應用程式、學習程式設計。

他回憶，當時還是學生的自己，就已經預見這項技術將迎來蓬勃發展。如今他也成為AI新創公司創辦人，從當年對電腦科技的興趣，一路走進人工智慧產業。

隨著AI熱潮興起，兩人同名的巧合也開始引起旁人注意。他表示，經常有人聽到他的名字後驚訝地說，「你的名字竟然跟那個人一模一樣！」也有人直接開玩笑，要他推薦輝達股票。

這個名字也讓他在人際交往和求職時格外容易被記住。他說，參加社交交流活動時，即使只和某人見過一次面，對方通常也能認出他，還會笑著喊，「就是你！那個輝達執行長！」

他透露，過去四年參加的大多數求職面試中，面試官都曾拿他的名字開玩笑，稱他是輝達執行長。他認為，這個巧合確實讓自己在求職時占了一些優勢，畢竟能讓別人記住自己的名字，本身就是很大的加分。

他也曾面試AI公司，對方甚至會打趣地問，「有沒有多的GPU可以給我們？」

不過，當輝達執行長黃仁勳的婚外情消息曝光後，這名同名男子的心情也跟著受到影響。

他表示，得知消息後的第一個反應是，「天啊，我的名字恐怕也要跟著名聲掃地了。」

在他眼中，輝達執行長過去一直是那個站在台上介紹顯示卡、談論科技發展的人，形象相當正面。他坦言，不知道這是否與自己的亞洲成長背景有關，過去從未想過對方會做出這樣的事。

第一起婚外情消息曝光時，他感到相當震驚，直呼難以置信；第二起消息傳出後，他更是不知道該如何反應。

他表示，自己對黃仁勳的觀感確實有所改變。雖然仍肯定對方的成就，也認為他的眼光與創見值得肯定，但這些成就並不代表他可以因此免於批評，更不能成為替不當行為開脫的理由。

這場風波也成了朋友調侃他的話題。有人會跑來問他，「你到底對我的股票做了什麼？」也有人開玩笑問，「這次又有幾個女生？」他坦言，這些玩笑其實沒有那麼好笑，但自己也不會因此放在心上。

面對這場風波，他也抱持著「沒有壞名聲這回事」的想法，某天一時興起，決定在LinkedIn發文開個玩笑，沒想到貼文竟迅速在網路上瘋傳。

他表示，有些留言只是跟著開玩笑，但也有人相當認真，甚至真的以為發文者就是輝達執行長，直接留言質問，「你為什麼要出軌？」

不過，他也坦言，這種意外爆紅未必有利於自己的形象，畢竟未來的雇主也可能看到這些貼文。

真正讓他感到困擾的是，有些人確實分不清他和輝達執行長。朋友曾傳給他一些Reddit以及小紅書上的討論截圖，其中有人將他在LinkedIn發布的貼文截圖轉貼到小紅書，拿來討論輝達相關話題。

他說，這才是整件事影響最大的地方，因為原本不認識他的人，也開始把他當成討論的一部分。

他還開玩笑表示，自己持有的輝達股票如今表現不佳，這檔股票原本曾是他獲利最多的投資，沒想到現在卻受到風波影響。

盡管如此，他認為這件事不至於對自己的職涯造成太大傷害。他相信，大多數面試官仍會根據個人的品格和能力評估求職者，只希望自己的名字不會讓這些評價受到影響。

另一方面，這場意外風波也替他的創業計畫帶來意想不到的曝光。他表示，自己的公司網站曾因相關討論而突然增加約5000名訪客，還有幾名訪客購買了訂閱服務。

目前，他也已向創業加速器Y Combinator及其他由創投公司支持的加速器計畫提出申請。

他認為，部分創投業者挑選新創公司創辦人時，也會考量創辦人推廣自己及產品的能力。如果這場意外風波能讓更多人注意到他的創業計畫，他也樂於接受這樣的結果。

精華 FAQ

  • 因為他和輝達前執行長黃仁勳同名，又在婚外情風波期間發布玩笑貼文，結果被不少網友誤認成本人，讓他的名字和社群內容一起被大量轉傳。

  • 他說自己在社交場合和面試中都很容易被記住，面試官常拿名字開玩笑，甚至讓他在求職時占到一些便宜；但同時也會面臨被誤會和被調侃的壓力。

  • 他的公司網站因相關討論突然多出約5000名訪客，還有少數人付費訂閱；雖然他擔心名聲受影響，但也認為曝光有助於讓更多人注意到自己的新創計畫。

黃仁勳 新加坡 輝達

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