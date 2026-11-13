遭伊朗死亡威脅搬離1250萬豪宅 貝森特：經濟施壓見效

財長貝森特(Scott Bessent)。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國財長貝森特因遭伊朗死亡威脅，被特勤局要求搬離豪宅並改住軍事基地，仍強調不會向伊朗退讓，並稱川普政府的經濟施壓已讓德黑蘭陷入困境。

據紐約郵報報導，財長貝森特 (Scott Bessent)周五公開痛批伊朗 政權，甚至直接嗆聲「去他的伊朗領導層」(F the Iranian leadership)。他透露，自己因收到死亡威脅，在特勤局指示下被迫搬離位於喬治城、價值1250萬美元的豪宅，改住一處軍事基地。

貝森特周五接受CNBC節目「Squawk Box」訪問時表示，「他們對我發出的死亡威脅，不會讓我屈服。」他證實，自己是在特勤局指示下搬遷。

他還強調，「其他內閣成員也不會因此屈服。」

貝森特搬遷一事最早於周三曝光。此前，美國官員已對伊朗可能威脅其人身安全表達擔憂。身為財政部長，貝森特目前是川普總統對伊朗展開經濟施壓行動的重要推手，透過大規模制裁，試圖從財政上重創德黑蘭政權。

上個月，一名高級情報官員在一份未列為機密的備忘錄中警告，伊朗針對美國官員及美國公民的襲擊陰謀已進入高度成熟階段。

目前尚不清楚針對貝森特的具體威脅有多嚴重，而伊朗過去曾否認策畫襲擊美國官員，或在美國境內發動攻擊。

貝森特則認為，這些威脅反而證明，川普政府對伊朗的經濟施壓策略正在奏效，已讓德黑蘭陷入困境。

他表示，「我們正在做的事情確實有效。」並將伊朗形容為「一頭被逼入絕境的危險野獸」。

他接著反問，「當我們勇敢的軍事人員正在波斯灣執行任務，而川普總統也不斷收到死亡威脅時，我又有什麼理由害怕？」

據報導，貝森特的安全疑慮在2025年1月進一步升高。當時，他以1250萬美元買下喬治城豪宅後，華爾街日報刊登了該房產的空拍照片。

貝森特周五接受訪問時猛烈抨擊該報，表示他的團隊曾要求報社編輯不要刊登這張照片，因為照片可能暴露其住所的確切位置。

他批評這項決定「極不負責任，而且非常危險」，並強調，「這類事情必須停止。」

一名知情人士告訴路透社，這張照片讓外界得以透過地理定位確認房產位置，進一步加劇了貝森特周遭的安全疑慮。

自8月以來，貝森特一直主導川普政府對伊朗的經濟施壓行動，這項計畫名為「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）。

行動主要針對被指控協助伊朗進行金融交易的金融機構及其他企業。此外，美國對伊朗港口實施海上封鎖，也進一步加大對德黑蘭的壓力。

川普政府希望迫使伊朗停止攻擊航運船隻，並重新開放具有重要戰略地位的荷莫茲海峽。自美國與以色列於2月28日對伊朗發動攻擊以來，這條重要航道便一直處於大範圍關閉狀態。

此前，財政部一名發言人曾表示，貝森特不會因伊朗政權的威脅而退縮，仍將堅定推動這項經濟施壓行動。財政部並稱，相關措施正協助伊朗經濟走向崩潰。

盡管美國官員對伊朗威脅的警告不斷升高，但也承認，伊朗在美國本土及其他海外地區發動大規模攻擊的能力有限。

不過，貝森特已明確表態，自己無意在伊朗的威脅面前退讓。