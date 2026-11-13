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川普政府要求聯邦機構「只用英語」恐衝擊2700萬人

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府透過司法部新指引推動聯邦機構「只用英語」運作，並要求逐步縮減多語言資料與服務，可能衝擊逾2700萬名英語能力有限者。

據紐約郵報報導，川普政府進一步推動將英語定為聯邦政府官方語言，司法部近日發布一項全面性新指引，要求各政府機構盡可能停止使用外語資料，改以英語提供政府資訊與服務。

司法部周四發布的新指引明確指出，「各政府機構應努力完全以英語運作。」此舉進一步落實總統川普先前簽署的行政命令，將英語指定為美國官方語言。

根據這項指引，聯邦政府各機構應盡可能只以英語提供各類政府資料，包括官方信函、法規、公共公告、申請表格、網站、教育資源，甚至內部通訊及人工智慧工具。

這項指引大幅擴大川普2025年3月簽署的行政命令。當時川普推翻了一項實施數十年的聯邦政策，該政策原本旨在改善英語能力有限的美國民眾取得政府服務的管道。

川普最初的行政命令並未要求各政府機構取消現有的多語言服務，但司法部這次發布的新指引則明確表明，英語應成為政府運作及提供服務的預設語言。

這項政策變動可能影響美國逾2700萬名英語聽說讀寫能力有限的民眾。

司法部表示，各政府機構仍可在法律要求或執行職責確有必要時提供翻譯服務，例如國家安全及醫療保健服務。不過，指引也鼓勵各機構檢視並取消不符合上述條件的多語言計畫。

已有數個聯邦部門開始調整相關服務。住房與城市發展部今年8月已從服務中移除非英語選項；國土安全部、教育部及財政部也已開始清除網站上的外語資料。

此外，總務署本周也關閉政府入口網站USA.gov的西班牙語版本，並將訪客重新導向英語網站。該網站的西班牙語版本自2003年起便已提供服務。

移民政策研究所政策分析師霍夫施泰特（Jacob Hofstetter）向華盛頓太陽報（Washington Sun）表示，「如果沒有更多政府機構下架多語言內容，或試圖減少提供的語言服務，我會感到意外。」

司法部長布蘭奇（Todd Blanche）領導的司法部此次發布新指引，進一步支持將英語定為政府官方語言。

曾任司法部民權部門官員、現為民權律師的穆萊（Michael Mulé）則警告，限制翻譯服務可能影響政府部門的正常運作，包括蒐集民眾提供資訊的能力。

穆萊表示，「我希望聯邦調查局（FBI）的舉報專線，能讓掌握犯罪線索的人方便使用；我也希望民眾能了解如何正確申報所得稅。」

司法部周四已將這項指引刊登於「聯邦公報」（Federal Register），並開放民眾提交意見，期限至明年1月11日。

2000年，時任總統柯林頓（Bill Clinton）曾簽署行政命令，要求聯邦政府各機構改善英語能力有限民眾取得政府服務的管道。

目前，聯邦政府並沒有一項全面性法律，要求所有政府機構都必須提供多語言服務，但部分政府計畫另有語言服務相關規定。

此外，接受聯邦政府資助的州政府及其他機構，仍須遵守相關民權保障規定，部分情況下必須提供語言協助。

精華 FAQ

  • 新指引要求各政府機構盡可能完全以英語運作，並優先以英語提供官方信件、法規、公告、表格、網站與教育資源，連內部通訊和AI工具也包含在內。

  • 政策變動主要影響英語聽說讀寫能力有限的民眾，估計超過2700萬人可能受衝擊，因為他們取得政府資訊、填寫表格與使用服務的難度恐將提高。

  • 司法部並未全面禁止翻譯服務，但表示在法律要求或國安、醫療等執行職責確有必要時仍可提供；同時也鼓勵各機構檢視並取消不符合條件的多語言計畫。

司法部 聯邦政府 川普

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