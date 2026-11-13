餐費300元結帳400 芝城餐廳收附加費惹民怨

芝加哥一些餐廳帳單增加收取附加費，不少顧客明明已付了稅費、小費約用餐價格的額外30％，並不想支付這筆費用，但礙於在公共場所很難開口拒絕。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥餐廳長期加收可取消附加費惹議，業者以成本上升與薪資壓力辯護，但消費者認為收費不透明，市府則質疑漲價與加薪之間的直接關聯。

芝加哥 餐廳帳單上的附加費(surcharge)再度引發爭議。儘管疫情 早已結束，許多餐廳仍在菜單價格之外額外收費，讓消費者質疑，業者為何不直接調漲菜價，反而繼續保留這些費用？餐飲業代表指出，餐廳營運成本自2019年至2026年已上漲36%，業者擔心直接漲價會流失顧客，因此傾向採取可取消的附加費。

華人消費者Alice向本報表示，日前在芝加哥一家餐廳用餐，結帳時才發現帳單除了10.75%至11.75%的州稅、地方稅及餐飲稅，還有20％的小費，現在又多了一筆3.5%的「餐飲服務附加費」(hospitality supplement)。她坦言，看到這筆額外收費時很不願意支付，但在公共場合又不好意思當面要求取消，最後無奈選擇付費。

Axios Chicago報導，芝加哥作家葛拉罕(Kit Graham)日前在個人電子報「I'll Be Honest」質疑，疫情期間出現的餐廳附加費，為何至今仍未取消，引起廣泛討論。Axios隨後向芝加哥六大餐飲集團詢問，包括Lettuce Entertain You、Boka、DineAmic、Hogsalt、One Off Hospitality及4 Star，但業者均婉拒評論。

伊利諾州餐飲協會(Illinois Restaurant Association)執行長托亞(Sam Toia)表示，餐廳之所以偏好附加費，是因為業者以為，相較直接漲價，消費者可能更容易接受可要求取消的額外收費。

「如果菜價提高3%至5%，可能就會流失3%至5%的顧客，」托亞說，「但如果增加一筆可以取消的附加費，並向消費者解釋用途，例如提供員工醫療保險，顧客可能比較願意接受。」

根據托亞提供的數據，2019年至2026年間，餐廳營運成本累計上漲36%。美國餐飲協會(National Restaurant Association)統計也顯示，2025年全美有42%的餐廳未能獲利，反映餐飲業普遍面臨成本壓力。

不過，托亞的說法仍讓部分消費者無法接受，Alice說，餐廳成本上升是全國現象，為何附加費在芝城 特別常見，也成為爭論焦點。

例如Lettuce Entertain You旗下餐廳Aba，在芝加哥與德州奧斯汀(Austin)的菜單價格大致相同，但奧斯汀分店並未加收芝加哥餐廳所收取的附加費。

餐飲業者將上述原因之一歸咎於當地較高的人事成本。伊州法律允許餐廳在事先揭露的情況下收取附加費，而芝加哥小費員工的最低時薪已達12.96元，遠高於聯邦規定的2.13元最低現金時薪。

托亞指出，較高的工資標準增加餐廳營運負擔。部分業者提到，市長強森推動提高小費員工最低工資，促使餐廳透過漲價或附加費轉嫁成本。

不過，市長辦公室反駁，目前沒有證據顯示提高小費員工薪資直接導致菜價上漲，也沒有餐飲集團公開提供數據支持這項說法。