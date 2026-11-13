范霍倫對舒默發起挑戰 宣布爭取出任參院多數黨領袖

馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen，圖)12日宣布對現任參議院黨團領袖舒默(Chuck Schumer)發起挑戰，爭取出任新一屆國會參院多數黨領袖。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨期中選舉告捷後，范霍倫正式挑戰舒默爭取參院多數黨領袖，並稱已有逾10名參議員支持，反映黨內對領導路線出現分歧。

民主黨 在期中選舉贏得勝利之後，內部較勁如今浮上檯面。馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)12日宣布對現任參議院 黨團領袖舒默(Chuck Schumer)發起挑戰，爭取出任新一屆國會參院 多數黨領袖。范霍倫表示，在55名現任以及新當選的民主黨參議員中，自己已經獲得「超過十人」支持。

范霍倫屬於民主黨進步派，擔任代表華府郊區的聯邦眾議員長達七屆，2016年換跑道轉任聯邦參議員。

紐約時報分析，期中選舉過後，某些民主黨參議員與倡議人士紛紛表達另覓參院黨團領袖的希望，理由是溫和派的舒默跟黨內建制派關係過於密切，恐怕難以在新一屆國會率領黨團向前邁進。

范霍倫12日接受MS Now節目專訪時，宣布爭取出任黨團領袖的決定，並說對舒默的挑戰「無意針對任何個人」，而是要確保民主黨能夠回應選民在這次選舉表達的聲音，包括降低生活成本、結束伊朗戰爭。

范霍倫說，已經跟許多參院同僚討論過，包括剛當選的新科參議員，交談結果並不認為舒默出任多數黨領袖已經穩操勝算。

多年來一直加入民主黨團運作的無黨籍佛蒙特州聯邦參議員伯尼‧桑德斯(Bernie Sanders)，本周稍早表示反對舒默出任多數黨領袖，並說希望范霍倫能夠出馬。

民主黨密西根州聯邦參議員當選人薩伊德(Abdul El-Sayed)12日晚間表示，對於范霍倫爭取出任多數黨領袖的宣布表示歡迎，也對能為范霍倫背書感到光榮。

參院民主黨團訂於12月1日舉行閉門投票決定新一屆國會的黨團領袖。

紐時分析，舒默操盤這次期中選舉，讓民主黨至少翻轉八個共和黨席次，最新告捷的一役是民主黨挑戰者科洛姆(Scott Colom)11日宣布在密西西比州擊敗尋求連任的共和黨聯邦參議員海德史密斯(Cindy Hyde-Smith)。

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