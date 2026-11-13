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社安金每月多200元 桑德斯「伯尼加碼」能否過關受矚目

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社安金每月多200元 桑德斯「伯尼加碼」能否過關受矚目

記者顏伶如／即時報導
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無黨籍佛蒙特州聯邦參議員伯尼‧桑德斯(Bernie Sanders)。歐新社
無黨籍佛蒙特州聯邦參議員伯尼‧桑德斯(Bernie Sanders)。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

桑德斯提出社安金擴張法案，擬每月多發200元並改採CPI-E調整，同時取消社安稅收入上限，盼補足基金缺口並延長制度壽命。

無黨籍佛蒙特州聯邦參議員伯尼‧桑德斯(Bernie Sanders)今年稍早提出「社安金擴張法案」(Social Security Expansion Act)，其中主張社安金每個月加發200元的條款被媒體喻為「伯尼加碼」(Bernie Bump)。民主黨在期中選舉同時拿下參眾兩院多數之後，桑德斯推動目標是否能在新一屆國會實現，受到輿論矚目。

根據提案內容，每月加發200元社安金是在年度生活成本調整(COLA)之外的額外發放，適用對象包括所有社安金領取人。法案當中的其他改革項目，還包括將每年的生活成本調整改用「老年人消費者物價指數」(CPI-E)為基準，不再使用現行基準「都市受薪階級消費者價格指數」(CPI-W)。

桑德斯7日在社群平台X發文寫道：「身為下屆國會社安金小組委員會(Social Security Subcommittee)新任主席，我的首要任務是每年至少擴大發放2400元社安金，並將社安金計畫償還能力延續到未來世代。」

他寫道：「怎麼能做到呢？取消社安稅繳交上限，並且要求富人必須公平繳稅。」

根據目前規定，在2026年裡，18萬4500元以內的年收入才須繳交社安稅，超過門檻的收入不必繳社安稅。2027年，社安稅年收入繳稅門檻將調整到19萬2300元。

根據桑德斯提案，年收入超過25萬元的所有金額都必須繳社安稅。

提案說明指出，在現行規定之下，由於社安稅設有上限門檻，年薪2000萬元的企業執行長繳交的社安稅，竟然跟年薪16萬200元的勞工一樣，「這項提案將解除上限規定，超過25萬元的年收入一律都要繳交社安稅」。

社安金信託基金面臨用罄危機，大約6900萬美國民眾依賴社安金支票過日子，除非國會採取行動，社安金福利到了2032年第四季時，每個月縮水幅度恐將高達500元。

桑德斯說，更改社安稅收入上限規定之後，社安金計畫將能因此延長75年。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 這項提案是在年度COLA之外，額外替所有社安金領取人每月加發200元。桑德斯希望藉此擴大給付，減輕退休與弱勢長者的生活壓力。

  • 法案還主張把生活成本調整基準改為CPI-E，取代現行的CPI-W。桑德斯認為這樣更能反映高齡者實際支出，讓社安金調幅更合理。

  • 他主張取消社安稅繳交上限，讓年收入超過25萬元的部分也需繳稅。他表示此舉可讓富人公平負擔，並使社安金制度延續75年。

桑德斯 社安金 民主黨

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