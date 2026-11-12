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認罪當中國間諜 民運人士唐元隽緩刑三年、不必入獄

編譯陳韻涵／即時報導
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紐約曼哈頓聯邦法院12日宣判，69歲的民運人士唐元隽承認替中國政府監視異議同胞長...
紐約曼哈頓聯邦法院12日宣判，69歲的民運人士唐元隽承認替中國政府監視異議同胞長達五年，遭法官柯特判處三年緩刑，不必入獄。圖為南區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

前中國民運人士唐元隽承認替中國政府監視異議同胞，紐約法院判處3年緩刑；檢方指其長期供料、滲透群組並收錢配合。

紐約曼哈頓聯邦法院12日宣判，69歲的民運人士唐元隽(Yuanjun Tang)承認替中國政府監視異議同胞長達五年，遭法官柯特(John G. Koeltl)判處三年緩刑，不必入獄。

美聯社報導，檢方原求處最高五年徒刑；唐元隽2025年9月認罪，罪名是未向美國司法部長辦公室登記為中國代理人。

助理聯邦檢察官Jane Chong指出，唐元隽至少從2018年到2023年間，向中方提供數十人的資料，並讓中國情報人員加入他創立的「中國民主黨之友」(Friends of the Chinese Democracy Party)群組，成員約140人。

Jane Chong指出，唐元隽的行為「對整個社群造成寒蟬效應」。

四名被害人出庭發言，部分人認為家人在中國的死因可疑，但法官表示，相關指控無法證實。

辯護律師布拉德利(Michael Bradley)表示，唐元隽想回中國探視年邁家人，抵達後才知對方是間諜，母親與兄弟當時早已過世。

唐元隽透過口譯告訴法官：「我深深後悔我的行為，我的行為對他人造成一定的傷害。」

唐元隽參與1989年天安門民主運動，在中國服刑12年，2002年經台灣赴美並獲得政治庇護，2018年7月歸化美國籍。

法庭文件指出，他每年收取約4200美元報酬，至少三次前往澳門與中國會見情報員，並讓中方在他的手機安裝間諜程式。

精華 FAQ

  • 紐約曼哈頓聯邦法院判他3年緩刑，不必入獄。檢方原本要求最高5年徒刑，但法官最終未採納，認為可用緩刑處理。

  • 檢方稱他在2018年至2023年間向中方提供數十人的資料，並讓中國情報人員加入他創立的群組，藉此監視異議人士活動。

  • 法庭文件指出，他每年收取約4200美元，至少3次前往澳門與中國會見情報員，手機還被安裝間諜程式，顯示長期配合。

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