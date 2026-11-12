延續藍色海嘯 薩斯州州參議員霍爾舍當選州長

堪薩斯州民主黨候選人霍爾舍擊敗共和黨對手當選州長。 （美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 堪薩斯州民主黨候選人霍爾舍擊敗共和黨對手當選州長，帶動民主黨在該州橫掃多項全州職位，並改寫多項歷史紀錄。

民主黨籍堪薩斯州 州參議員 霍爾舍(Cindy Holscher)擊敗共和黨州參議會議長馬斯特森(Ty Masterson)，當選下任州長，延續民主黨在全美的勝選浪潮，這是民主黨20年來首度掌握全美多數州長席位。

霍爾舍10日宣布勝選，美聯社12日才確認結果，她將接替因任期限制而卸任的民主黨籍州長凱莉(Laura Kelly)。

霍爾舍10日發布影片表示，「堪薩斯州民眾傳達明確訊息，希望我們的州持續向前，籌備領導的工作已經展開。」

此次選舉不僅讓霍爾舍贏得堪薩斯州1974年以來最膠著的州長選戰，也助全美最大聯合循道會(United Methodist church)牧師漢密爾頓(Adam Hamilton)當選聯邦參議員；漢密爾頓為民主黨贏得1932年以來，堪薩斯州首場聯邦參議員選舉。

另外，堪薩斯州前警員與檢察官曼恩(Chris Mann)擊敗州檢察長科巴赫(Kris Kobach)；科巴赫支持嚴格的選民身份法，2017年曾任川普總統的選舉舞弊調查委員會副主席。

州眾議員歐黑博西姆(K.C. Ohaebosim)當選副州長，成為該州1887年以來首位當選全州民選公職(statewide elected official)的非裔人士，民主黨也自1958年以來首度拿下四項全州職位。

霍爾舍以暫停興建新人工智慧(AI)資料中心為競選主軸，她在托彼卡(Topeka)告訴記者：「這跨越黨派，人們要求的，都是合理的事。」

州參議會共和黨最高領袖馬斯特森則發布聲明表示，「我們爭取的事，今天、昨天，一樣重要。」

馬斯特森表示，共和黨掌控兩院的議會將致力降低房產稅。

馬斯特森8月贏得共和黨初選後，獲得川普背書；共和黨州長協會(Republican Governors Association)投入1900萬元打廣告，指霍爾舍為極端自由派，共和黨整體支出超過民主黨約三倍。