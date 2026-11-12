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黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

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黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

世界新聞網王若馨／即時報導
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黃仁勳。(路透)
黃仁勳。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

路透報導稱，已請辭的黃仁勳再被指與一名輝達女員工有親密關係，成為他第3段婚外情曝光；輝達已任命財務長代任執行長並尋找繼任者。

路透12日獨家報導，兩名知情人士說，已請辭的輝達(Nvidia，又譯英偉達)執行長黃仁勳，還與另一名輝達女員工有親密關係。這是繼他被傳與黃樂、以及醫療事業副總裁鮑爾(KimberlyPowell)兩段婚外情之後，再被爆出的第三段關係。路透沒有公布這名女員工的姓名，嘗試聯繫她也沒有成功。

路透寫道，這項消息是在前述兩段婚外情導致黃仁勳12日請辭之後出現。黃樂遭美國情報單位懷疑是中國間諜；鮑爾則是輝達醫療事業副總裁，紐約時報11日報導員工爆料兩人有婚外情。

輝達拒絕置評。鮑爾、黃仁勳和輝達董事會代表都沒有回覆路透的置評請求，黃樂也無法聯繫上。

黃仁勳在11月8日發表聲明，承認有婚外情，當時是在他與黃樂的關係曝光之後，聲明中沒有點出對方姓名。現年63歲、已婚的黃仁勳，是在這段關係被報導後，面臨越來越大的請辭壓力。

輝達董事會已任命財務長柯蕾絲(ColetteKress)為臨時執行長，並開始尋找繼任人選，將同時考慮內部和外部候選人。本月稍早，董事會曾由獨董主導、並外聘律師，調查黃仁勳是否遭外國情報單位鎖定，當時還對他表達信心。

精華 FAQ

  • 路透指出，兩名知情人士稱，已請辭的黃仁勳還與另一名輝達女員工有親密關係，但報導未公開她的姓名，且聯繫對方未果。

  • 內文提到，先前曝光的是黃樂與醫療事業副總裁鮑爾的兩段婚外情；其中黃樂還曾被美國情報單位懷疑是中國間諜。

  • 輝達董事會已任命財務長柯蕾絲為臨時執行長，並開始尋找正式繼任人選，內外部候選人都會納入考慮。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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