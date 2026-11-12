公車變馬車…2匹馬「逃票」上車還從後門下車 乘客看傻眼

圖為公車車站示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 底特律兩匹馬搭上公車並穿越車廂下車的荒誕畫面爆紅，但事後被指是地方團體為宣傳活動拍攝，仍遭交通局批評違規。

據紐約郵報報導，兩匹馬周末竟然「逃票」搭上底特律市區公車，還從車頭上車、車尾下車，荒唐畫面在網路上瘋傳。不過，這場看似為了社群媒體 博取流量的惡作劇，也引來當地交通部門批評。

上周六，兩匹馬在底特律7 Mile與Strasburg街附近登上一輛底特律交通局（DDOT）的公車。路過民眾德魯（Ellessia Drew）目睹這罕見又令人錯愕的場景，趕緊拿出手機拍下整個過程。

▲ 影片來源：Facebook＠abc7news（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

德魯接受WXYZ訪問時說，「我當時心想，天啊，車上的乘客怎麼辦？萬一馬在車上大小便怎麼辦？這到底是怎麼回事？」

網路瘋傳的影片顯示，兩名牽馬人帶著兩匹公馬走向公車，當時公車前方的輪椅升降坡道已經放下。第一匹馬一度不肯上車，牽馬人便敲了敲坡道，示意司機將坡道升起。

沒想到，兩匹馬隨後竟一前一後，大搖大擺地走上公車，穿過車廂走道，片刻後又從後門離開，彷彿完成了一趟特殊的公車之旅。

兩匹體型壯碩的馬竟然搭上公車，荒謬畫面迅速在網路上引發熱議。不過，這似乎是當地一個組織臨時起意的宣傳活動，目的是讓更多人認識該組織在底特律的活動。

Urban City Cowboys共同創辦人威廉斯（Jordan Williams）表示，當時他們剛舉辦完一場募款活動，讓兒童體驗騎馬，之後偶然看到公車經過，便決定拍下這段影片。

威廉斯告訴當地電視台，「我並不是一路追著公車跑。我們只是想讓大家知道，像我們這樣的人，也有自己的牛仔文化。」

威廉斯聲稱，多年來他曾多次帶馬搭乘底特律交通局的公車。這次讓馬上車前，他也先與司機溝通。

他還開玩笑說，「我們搭過Jefferson線、Chalmers線、Conners線，現在又搭上7 Mile線。」

這段影片在網路上累積數十萬次觀看，但底特律交通局對此提出批評，指出這種行為可能影響乘客安全及乘車舒適度。

底特律交通局向WXYZ發表聲明表示，「本局已知悉近日發生的一起事件，當時一輛公車停靠站牌時，有兩匹馬獲准在車廂內走動。」

聲明並指出，「我們正採取適當措施處理此事，因為這種行為不符合本局規定，也可能讓乘客感到不安全及不舒服。」

交通局強調，雖然公車允許乘客攜帶服務性動物，但動物必須全程由身心障礙者控制，不得占用座位，且必須坐在地板上或主人腿上。換言之，馬匹顯然不符合搭乘規定。

不過，威廉斯表示，希望市府能理解，他只是想開個小玩笑，同時讓更多人認識城市中的馬術愛好者。

他打趣地說，「希望交通局也能像其他人一樣，把這件事當成玩笑看待，也希望他們有機會來參加我們的牛仔競技活動。」