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中國留學生維權獲勝 美政府同意恢復SEVIS紀錄

中國留學生維權獲勝 美政府同意恢復SEVIS紀錄

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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和解通知首頁。(華美維權同盟)
和解通知首頁。(華美維權同盟)

AI摘要

文章摘要整理：

華美維權同盟代表中國留學生提告後，與美國政府達成和解，恢復2025年春季被終止的SEVIS紀錄，但F-1簽證撤銷問題仍待法院處理。

華美維權同盟(CALDA)12日宣布，該組織去年代表多名中國留學生提起的聯邦訴訟取得階段性成果，美國政府同意恢復2025年春季遭大規模終止的學生及交流訪問者資訊系統(SEVIS)紀錄，並承諾相關紀錄的終止及恢復，不會對受影響學生造成不利法律後果。聯邦法院已批准雙方和解協議，美國政府並同意支付3萬8000元部分律師費。

同盟律師成員王志東表示，根據和解協議，2025年3月至4月遭終止的相關SEVIS紀錄將獲追溯恢復，亦即視同從未被終止。國土安全部(DHS)及所屬移民與海關執法局(ICE)並確認，學生不會因這次紀錄異動而承受不利法律後果。

SEVIS是美國政府用來管理國際學生及交流訪問者身分與就學資訊的系統，與F-1學生簽證不同。前者涉及學生在美國的就學及身分紀錄，後者則是學生申請入境美國的重要文件。

CALDA指出，2025年春季，全美數千名國際學生的SEVIS紀錄突然遭終止，許多人事前未獲通知，也不清楚原因，因而面臨學業中斷、身分不確定，甚至可能被迫離境的風險。

為協助受影響學生，CALDA去年4月參與聯邦訴訟，代表六名華人留學生原告爭取法律救濟。法院於4月18日核發臨時限制令，並在5月22日頒布全國性初步禁令，保護受到相關措施影響的國際學生。

美國政府同年7月提出上訴。儘管不少學生的SEVIS紀錄後來恢復，但部分學生的F-1簽證仍遭撤銷，因此CALDA繼續推動訴訟，並將國務院撤銷學生簽證的爭議納入案件。

同盟表示，此次和解僅處理SEVIS紀錄遭終止的問題，不代表先前被撤銷的F-1學生簽證也已恢復。有關F-1簽證撤銷的訴訟，目前仍在聯邦法院進行。

CALDA提醒，若留學生的SEVIS紀錄曾於2025年3月至4月遭終止，建議下載並保存和解協議。未來申請簽證或移民身分時，如被問及這段紀錄，可出示協議，說明相關紀錄已獲追溯恢復。

CALDA表示，這起訴訟從2025年4月展開，到今年11月達成和解，歷時約一年七個月。除了繼續爭取恢復遭撤銷的F-1簽證，該組織也持續透過法律途徑維護華人權益。

過去CALDA曾參與挑戰佛羅里達州及德州限制華人購置房地產的相關法律，以及佛州限制公立大學聘用中國籍研究人員的法規。今年也針對出生公民權案件Trump v. Barbara，向美國最高法院提交法律意見書，從華人歷史及憲法判例角度提出分析。

王志東向本報表示，華人身為美國少數族裔，經常因膚色、國籍或外貌等因素遭受不公平待遇。他說，面對歧視與不公，華人社區不應一味忍讓，而應團結一致，善用法律途徑，積極捍衛自身及族群的合法權益。

精華 FAQ

  • CALDA代表留學生提起聯邦訴訟後，美國政府同意恢復2025年春季遭大規模終止的SEVIS紀錄，且承諾這些異動不會對學生造成不利法律後果。

  • 不是。此次和解只處理SEVIS紀錄被終止的問題，並不代表先前遭撤銷的F-1學生簽證已恢復；相關簽證爭議仍在聯邦法院訴訟中。

  • 若SEVIS紀錄曾在2025年3月至4月被終止，建議下載並保存和解協議。未來若申請簽證或移民身分被詢問，可用協議證明紀錄已追溯恢復。

留學生 中國留學生 國土安全部

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