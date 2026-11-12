今年這天買房最划算…全美房價溢價最低 可省下數萬元

平安夜（12月24日）是全美一年之中買房最划算的日子。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 最新分析指出，平安夜是全美買房最划算的日子，平均溢價最低；相較5月27日的高溢價，買家在年底購屋可能更有議價空間。

據紐約郵報報導，聖誕樹下的禮物先放一邊，買一棟新房子或許才是今年最大的聖誕驚喜。

根據一項最新分析，平安夜（12月24日）是全美一年之中買房最划算的日子。相較於春季購屋旺季，選在這一天完成房屋交割的買家，支付的房價 溢價明顯較低。

分析指出，12月24日完成交易的買家，平均成交價僅比估算市價高出3.2%；相較之下，全年買房最貴的日子是5月27日，買家平均須比估算市價多付14.5%。

兩者相差11.3個百分點，以一般住宅交易金額計算，可能代表數萬美元的差距。不過，這些數字反映的是過去房屋交易的溢價差異，並不代表買家一定能省下同等金額。

這項研究由房地產數據公司ATTOM進行，分析2016年至2025年間，全美超過4800萬筆獨棟住宅及公寓的銷售紀錄。

平安夜看似不是買賣房屋的熱門時機，但對想撿便宜的買家而言，年底假期反而可能帶來優勢。由於看房及出價的買家較少，市場競爭相對緩和，加上部分賣家希望在年底前完成交易，買家可能因此擁有更大的議價空間。

不過，買家不必等到聖誕節 才有機會找到好價格。分析顯示，7月10日是全年第二適合買房的日子，平均溢價僅3.5%；其次是7月9日，溢價為4.1%。7月2日和3日的溢價均為4.3%，7月17日則為4.6%。

事實上，全年溢價最低的10個日期中，有9天都落在7月。

若從月份來看，7月也是全美買房最划算的月份，買家平均支付的房價比估算市價高出6.3%。其次是11月，溢價為7.4%；10月為7.8%；9月和12月則同為8.2%。

其他研究也顯示，掌握適當的購屋時機，有機會為買家省下可觀費用。紐約郵報先前報導，若選在秋季較有利的時段買房，買家可能省下約1萬4000美元。

此外，願意在冬季房市出手的買家，也可能找到更多優惠。另一項分析指出，1月買房最多可能省下2萬3000美元。

部分州的買家甚至享有更優惠的購屋條件。在夏威夷，1月購入的房屋成交價平均比估算市價低1.8%；密西根州買家若在11月完成交易，則可享有1.7%的折扣。

康乃狄克州買家在1月購屋，平均成交價大致與估算市價相當；明尼蘇達州則是12月出現類似情況。伊利諾州買家在11月購屋，成交價平均僅比估算市價高出0.1%。

不過，房價溢價較低，不代表房屋標價一定較便宜，也不保證買家能找到理想的房子。

ATTOM是透過比較房屋成交中位價與自動估算的房屋市值，計算出上述溢價。因此，研究結果反映的是過去房屋成交趨勢，而非保證買家在假期期間一定能享有折扣。

此外，這項分析追蹤的是房屋完成交割的日期，而非買家提出報價或議價的時間。換言之，若想把握平安夜這個買房好時機，買家很可能必須提前一段時間開始尋找房屋。