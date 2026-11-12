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聯航宣布禁止AI代訂機票 搜尋比價則不受限

特派員黃惠玲／即時報導
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聯合航空禁止未經授權的第三方人工智慧(AI)代理程式代替旅客預訂機票。(特派員黃...
聯合航空禁止未經授權的第三方人工智慧(AI)代理程式代替旅客預訂機票。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

聯航宣布禁止第三方AI代理程式代為訂票與辦理交易，強調此舉是為保護個資、避免誤購與符合法規，但旅客仍可使用AI做行程規畫與票價比較。

總部位於芝加哥的聯合航空(United Airlines)11日宣布，禁止第三方人工智慧(AI)代理程式代替旅客預訂機票、修改行程及辦理交易，主要考量包括個資安全、非預期購買行為，以及可能違反聯邦航空安全規定。不過，旅客仍可利用AI搜尋航班及比較票價，不受新政策影響。

根據聯航官方聲明及CBS新聞報導，隨著AI技術發展，愈來愈多消費者使用AI代理程式(AI agents)搜尋商品、比較價格，甚至直接完成交易。這類工具不同於一般聊天機器人，可依照使用者指示，自行操作網站、登入帳戶、填寫付款資料及購買機票。

聯航表示，旅客若將帳戶密碼、信用卡資料及MileagePlus會員資訊交給第三方AI助理，可能增加個資外洩風險，也可能發生未經預期的購票、行程異動或哩程遭使用等問題。

此外，聯航指出，依據聯邦航空總署(FAA)及交通部(DOT)相關規定，旅客辦理登機手續時，須確認行李內沒有爆裂物等違禁物品。若由AI代理程式代替旅客完成確認，可能涉及航空安全法規問題。

為此，聯航已更新訂位及運送規定，禁止第三方AI代理程式透過聯航網站、App，或旅行社及訂票平台代替旅客完成訂票及相關交易。聯航表示，目前尚未核准任何第三方AI平台提供這類服務。

不過，新政策並非全面禁止使用AI。旅客仍可透過ChatGPT等工具規畫行程、搜尋航班及比較票價，也可使用Google Flights、Kayak及Hopper等平台查詢機票，再自行完成購買。

航空研究機構Atmosphere Research Group分析師哈特維爾特(Henry Harteveldt)認為，聯航此舉除了保護旅客資料，也可能希望避免AI代理程式成為新的訂票中介。他指出，大量自動化票價搜尋將增加航空公司營運成本。聯航執行長柯比(Scott Kirby)日前也表示，不希望航空公司與旅客之間再增加一層中介。

相較之下，達美航空(Delta Air Lines)表示，符合身分驗證及安全要求的AI助理，可以協助旅客訂位，但不代表任何AI工具都能自由代客購票。

精華 FAQ

  • 聯航禁止第三方AI代理程式代替旅客預訂機票、修改行程，以及辦理相關交易，且不論是透過官網、App，或旅行社與訂票平台，均不允許代操作。

  • 聯航主要擔心旅客把密碼、信用卡與會員資料交給AI助理後，可能造成個資外洩，還可能發生未經預期的購票、改行程或哩程被使用，並涉及安全法規問題。

  • 聯航並未全面禁止AI使用，旅客仍可用ChatGPT等工具規畫行程、搜尋航班與比較票價，也能透過Google Flights、Kayak、Hopper查詢後，再自行完成購買。

機票 AI 芝加哥

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