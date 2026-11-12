烏龍控亞裔超市詐領糧食券 美網紅拍片改口
保守派網紅薛爾里在西雅圖誤指亞裔超市與顧客涉EBT詐欺，後經店方澄清後公開撤回並承認未見任何證據。
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保守派網紅薛爾里在西雅圖誤指亞裔超市與顧客涉EBT詐欺，後經店方澄清後公開撤回並承認未見任何證據。
據The New Republic報導，保守派網紅兼獨立記者薛爾里（Nick Shirley）10月在西雅圖中國城的越南超市「林氏海鮮亞洲超市」（Lam’s Seafood Asian Market）內，一路尾隨一名年長女子。他看著這名女子購買春捲與鮪魚，卻誤認成午餐肉和壽司，並在影片旁白中聲稱這些商品「神奇地要價120美元」。
他質問收銀員：「為什麼這些午餐肉和壽司賣120美元？」令收銀員一臉困惑。他最後要求見經理，並逢人便質問店員為何「放任別人詐領糧食券」。
他在影片中說：「你們全都在詐欺，這整個街區都在詐欺。」這段影片目前仍可在TikTok上看到。
林氏海鮮亞洲超市早在一個多月前就否認薛爾里的指控，營運經理表示，超市從未參與任何糧食券電子福利卡（EBT）詐欺。店方指出，由於薛爾里不會說越南語，他沒聽懂那名女子明確表示要買一整箱鮪魚，而店家收費完全正確。
一個月後，薛爾里完全撤回他的說法。
薛爾里11日發布的影片中說：「我有一項重要的更正。我曾說（林氏海鮮亞洲超市那名女子）花120美元買了一罐午餐肉和一份壽司，這並不正確。林氏海鮮亞洲超市後來已經澄清，這名女子是要買一整箱午餐肉，所以交易金額才會是120美元。我並未發現任何證據顯示林氏海鮮亞洲超市本身涉及EBT詐欺，或與影片中那名試圖使用EBT卡的女子串通。」
換句話說，薛爾里毫無根據地騷擾了一名只是想買菜的越南老婦人。許多網友指出，這名保守派網紅的道歉與撤回聲明，聽起來宛如出自律師之手。
薛爾里靠著騷擾少數族裔經營的商家、毫無根據地指控他們犯下金融犯罪而走紅。今年4月，十多名聯邦探員前往調查明尼亞波利斯的Mini Childcare Center。這家托兒所是薛爾里企圖證明索馬利亞裔美國人經營複雜詐欺計畫時，所騷擾的眾多托兒所之一。薛爾里鎖定的托兒所，至今沒有任何一家被認定涉及詐欺。
他在影片中把年長女子的購物內容誤認為詐領糧食券，並當場指責店員與整個街區都在詐欺，還要求見經理，造成店家與顧客困擾。 店方表示，該名女子其實是要買一整箱鮪魚或午餐肉，收費為120美元並無不當；薛爾里因不懂越南語而誤解交易內容，超市也從未涉入EBT詐欺。 他在一個月後承認先前說法不正確，並表示沒有證據顯示店家或女子串通詐欺；外界則批評他常以少數族裔商家為目標，作法像是無端騷擾。
精華 FAQ
他在影片中把年長女子的購物內容誤認為詐領糧食券，並當場指責店員與整個街區都在詐欺，還要求見經理，造成店家與顧客困擾。
店方表示，該名女子其實是要買一整箱鮪魚或午餐肉，收費為120美元並無不當；薛爾里因不懂越南語而誤解交易內容，超市也從未涉入EBT詐欺。
他在一個月後承認先前說法不正確，並表示沒有證據顯示店家或女子串通詐欺；外界則批評他常以少數族裔商家為目標，作法像是無端騷擾。
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