烏龍控亞裔超市詐領糧食券 美網紅拍片改口

保守派網紅兼獨立記者薛爾里(Nick Shirley)。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 保守派網紅薛爾里在西雅圖誤指亞裔超市與顧客涉EBT詐欺，後經店方澄清後公開撤回並承認未見任何證據。

據The New Republic報導，保守派網紅兼獨立記者薛爾里（Nick Shirley）10月在西雅圖中國城的越南 超市「林氏海鮮亞洲超市」（Lam’s Seafood Asian Market）內，一路尾隨一名年長女子。他看著這名女子購買春捲與鮪魚，卻誤認成午餐肉和壽司，並在影片旁白中聲稱這些商品「神奇地要價120美元」。

他質問收銀員：「為什麼這些午餐肉和壽司賣120美元？」令收銀員一臉困惑。他最後要求見經理，並逢人便質問店員為何「放任別人詐領糧食券 」。

他在影片中說：「你們全都在詐欺，這整個街區都在詐欺。」這段影片目前仍可在TikTok上看到。

林氏海鮮亞洲超市早在一個多月前就否認薛爾里的指控，營運經理表示，超市從未參與任何糧食券電子福利卡（EBT）詐欺。店方指出，由於薛爾里不會說越南語，他沒聽懂那名女子明確表示要買一整箱鮪魚，而店家收費完全正確。

一個月後，薛爾里完全撤回他的說法。

薛爾里11日發布的影片中說：「我有一項重要的更正。我曾說（林氏海鮮亞洲超市那名女子）花120美元買了一罐午餐肉和一份壽司，這並不正確。林氏海鮮亞洲超市後來已經澄清，這名女子是要買一整箱午餐肉，所以交易金額才會是120美元。我並未發現任何證據顯示林氏海鮮亞洲超市本身涉及EBT詐欺，或與影片中那名試圖使用EBT卡的女子串通。」

換句話說，薛爾里毫無根據地騷擾了一名只是想買菜的越南老婦人。許多網友指出，這名保守派網紅的道歉與撤回聲明，聽起來宛如出自律師之手。

薛爾里靠著騷擾少數族裔經營的商家、毫無根據地指控他們犯下金融犯罪而走紅。今年4月，十多名聯邦探員前往調查明尼亞波利斯的Mini Childcare Center。這家托兒所是薛爾里企圖證明索馬利亞裔 美國人經營複雜詐欺計畫時，所騷擾的眾多托兒所之一。薛爾里鎖定的托兒所，至今沒有任何一家被認定涉及詐欺。