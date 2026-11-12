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華府健身房槍擊2死4傷 槍手縱火後自戕

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華府健身房槍擊2死4傷 槍手縱火後自戕

特派員黃惠玲／即時報導
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華府羅根圓環附近發生槍擊事件，緊急救援車輛及人員到場執行勤務。(路透)
華府羅根圓環附近發生槍擊事件，緊急救援車輛及人員到場執行勤務。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

華府羅根圓環附近健身房發生槍擊與縱火事件，造成2死4傷，嫌犯在公寓內與警方對峙後自戕，警方正持續調查其動機。

華府西北區羅根圓環(Logan Circle)附近12日上午發生重大槍擊案，一名男子在健身房開槍，造成1人死亡、4人受傷，其中1人傷勢危急。嫌犯隨後躲入附近公寓，與警方對峙逾一小時，期間還涉嫌縱火，最後開槍自戕。

整起事件共造成2死4傷。地方民代透露，嫌犯疑與大樓管理人員有訴訟糾紛，遭槍殺的死者據稱就是該名管理人員。

根據華府警方表示，警方12日上午8時前接獲報案，指西北區第15街1500號街區的Vida Fitness健身房發生槍擊。員警約30秒內趕抵，在健身房內發現一名中槍者，當場死亡，另有4名傷者在附近被發現，均送醫救治。

警方指出，嫌犯為一名白人男子，住在健身房附近公寓，也是該健身房會員。員警搜索期間，疏散健身房及同一街區的公寓大樓，隨後聽見七樓傳出槍聲。

警方確認嫌犯將自己反鎖在公寓內，談判人員與他交涉超過一小時，期間突然聽見槍響。員警隨即破門，發現嫌犯開槍自戕，隨後證實死亡。

華府警察局代理局長卡洛爾(Jeffery Carroll)表示，嫌犯在躲入公寓後，還曾在建築物內縱火，導致火警警報及自動灑水系統啟動，大樓內出現大量積水，火勢已受到控制並撲滅。

至於犯案動機，華府市議員平托(Brooke Pinto)向7News透露，嫌犯據稱與大樓管理人員涉及訴訟糾紛，這次槍擊可能是針對該名管理人員，而在健身房遭槍殺的死者，據稱正是這名管理人員。不過，相關說法仍待警方證實。

平托表示，她當天上午準備前往辦公室時，接到居民來電通報槍擊。她說：「無論是健身、上班或上學途中，任何人都不應在社區經歷這樣的恐懼與暴力。」

目擊者羅利(Greg Raleigh)表示，事發時正試圖聯絡一名在健身房內的朋友，突然看見民眾從大樓奔逃，警方也迅速要求周邊人員撤離。Vida Fitness隨即封鎖場所，宣布當天停止營業。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)譴責這起事件是「毫無意義的槍枝暴力」，感謝警方、消防及聯邦執法人員迅速控制局勢，並表示白宮已接獲簡報。

槍擊發生後，華府數十所公立學校一度進入安全警戒，上午11時30分解除。聯邦調查局(FBI)及菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)均派員協助調查。

截至中午，西北區第15街P街至R街路段仍封閉，第14街P街至S街已恢復通行。警方尚未公布嫌犯及死者身分。

執法人員中午左右離開現場。(路透)
執法人員中午左右離開現場。(路透)

精華 FAQ

  • 事件共造成2人死亡、4人受傷，其中健身房內1人當場死亡，4名傷者送醫治療，另有嫌犯在與警方對峙後開槍自戕身亡。

  • 嫌犯躲入附近公寓並反鎖房內，與警方談判逾1小時，期間疑似縱火引發火警與灑水系統啟動，最後在七樓開槍自戕死亡。

  • 地方民代表示，嫌犯疑與大樓管理人員有訴訟糾紛，健身房內死者據稱就是該管理人員；但警方尚未證實相關說法，動機仍待調查。

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