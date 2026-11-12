黃仁勳同意感恩節前赴國會作證
輝達創辦人黃仁勳同意在感恩節前赴國會作證，焦點是晶片出口管制爭議；同時他原訂在華府GTC大會的演說與活動安排仍不明朗。
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輝達創辦人黃仁勳同意在感恩節前赴國會作證，焦點是晶片出口管制爭議；同時他原訂在華府GTC大會的演說與活動安排仍不明朗。
雅虎財經新聞(Yahoo Finance)報導，眾議院外交委員會共和黨籍主席馬斯特(Brian Mast)12日對媒體說，剛宣布辭去執行長職務的Nvidia(輝達，另譯英偉達)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)，已經同意感恩節之前赴國會作證。
馬斯特表示，國會揚言將發出傳票之後，黃仁勳11日晚間同意前往國會作證。
彭博新聞報導，馬斯特對採訪媒體記者說：「如果你們當中很多人已經知道，我跟黃仁勳對於晶片出口管制一直意見分歧，但輝達對美國來說是一家非常重要的公司。」
另一方面，輝達原訂12月1日至3日在華府舉辦GTC開發者大會(GTC developer conference)，黃仁勳訂於1日發表演說。
黃仁勳12日早晨請辭執行長之後，這項活動依然留在輝達官網，並且附有黃仁勳將於美東時間1日下午2時發表主題演講的連結。
雅虎財經新聞報導，目前尚不清楚活動是否如期舉行，若照常舉行主題演講將由何人擔綱，現在也不確定。
過去幾年，輝達聲勢水漲船高，GTC開發者大會等活動會場宛如嘉年華盛會。輝達曾在加州聖荷西(San Jose)旗艦大會場地附近包下一座公園，打造了一座臨時夜市。
眾議院外交委員會共和黨主席馬斯特表示，國會揚言發出傳票後，黃仁勳於11日晚間同意出席，主要是針對晶片出口管制議題接受詢問。 馬斯特坦言，他與黃仁勳在晶片出口管制上一直意見分歧，但也強調輝達對美國而言非常重要，因此仍期待黃仁勳赴國會作證。 輝達原訂12月1日至3日在華府舉辦GTC開發者大會，官網仍保留黃仁勳1日演說資訊，但目前尚不確定活動是否照常、也不知誰會代替主講。
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眾議院外交委員會共和黨主席馬斯特表示，國會揚言發出傳票後，黃仁勳於11日晚間同意出席，主要是針對晶片出口管制議題接受詢問。
馬斯特坦言，他與黃仁勳在晶片出口管制上一直意見分歧，但也強調輝達對美國而言非常重要，因此仍期待黃仁勳赴國會作證。
輝達原訂12月1日至3日在華府舉辦GTC開發者大會，官網仍保留黃仁勳1日演說資訊，但目前尚不確定活動是否照常、也不知誰會代替主講。
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