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黃仁勳成為「桃色風暴導致下台執行長俱樂部」最新一員

記者顏伶如／即時報導
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Nvidia創辦人黃仁勳。（路透）
Nvidia創辦人黃仁勳。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約時報指出，黃仁勳被列為因婚外情或親密關係違規而去職的執行長最新案例，顯示企業對高層私交與申報規範愈來愈嚴格。

紐約時報12日報導，這些年來，「親密的私人關係」(close personal relationship)是許多企業執行長下台的原因，因為婚外情而導致去職的執行長俱樂部人數越來越多，Nvidia(輝達，另譯英偉達)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)是最新成員。

報導指出，對國家安全構成威脅並不是執行長遭到罷黜的常見理由，比較常見的狀況是私人關係違反公司政策。大型企業員工手則通常明文規定，禁止上司與直接部屬發展戀愛關係。輝達員工行為準則便規定，同仁之間應該避免「言行舉止可能導致衝突的狀況出現」，例如發展「私人關係」(personal relationships)。

「人力資源政策協會」(CHRO Association)執行副總監塔普(Charles G. Tharp)表示，對於上司與直接部屬的私人關係，企業一直都有非常嚴格的規定，而且行之有年。塔普指出，反對性騷擾的「我也是」(#MeToo)運動掀起之後，企業對於相關規範更加嚴格執行。

讓惠普(HP)成為科技巨擘的執行長賀德(Mark Hurd)，被董事會發現沒有如實申報公司資金使用、隱瞞與一名約聘人員的親密關係，2010年遭到解聘。

2018年，英特爾(Intel)執行長科再奇(Brian Krzanich)傳出與一名員工發生「你情我願的戀愛關係」之後辭職。

除了科技圈之外，連鎖百貨柯爾(Kohl's)執行長艾希莉·布坎南(Ashley Buchanan)去年被發現把公司業務導向身為緋聞對象的供應商，出任執行長短短幾個月便遭解職。

速食連鎖店麥當勞(McDonald's)董事會2019年發現執行長伊斯特布魯克(Steve Easterbrook)觸犯公司規定跟一名部屬發生戀愛關係，決定予以解職。相隔8個月後，另一名員工出面爆料說，自己也曾跟伊斯特布魯克有過性關係。

麥當勞對伊斯特布魯克提告，指控隱瞞與多名員工的地下情。訴訟後來以和解收場，伊斯特布魯克公開道歉，退還公司價值1.05億的現金與股票。

因為性騷醜聞而在2018年離職的哥倫比亞廣播公司(CBS)執行長穆恩維斯(Leslie Moonves)，是#MeToo運動期間倒台的娛樂圈重量級人物之一。

精華 FAQ

  • 報導以「親密的私人關係」為主軸，將黃仁勳視為最新案例，強調企業高層若涉及婚外情或違反關係申報規定，可能引發離職風暴。

  • 因為這類關係容易造成利益衝突、管理失衡與職場爭議，大型企業通常在員工手則明文禁止或嚴格限制，#MeToo後執行也更趨嚴格。

  • 包括惠普的Mark Hurd、英特爾的Brian Krzanich、柯爾的Ashley Buchanan、麥當勞的Steve Easterbrook，以及CBS的Leslie Moonves。

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