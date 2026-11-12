民主黨參議員發函 要川普政府保留輝達互動所有資料

民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨參議員華倫與昆斯要求川普政府保存所有與輝達往來資料，並質疑政府早知晶片出口漏洞卻未及時處理，後續恐引發更大國會調查。

雅虎財經新聞(Yahoo Finance)12日報導，民主黨 聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、昆斯(Chris Coons)11日晚間發函川普 政府，要求保留政府與人工智慧晶片大廠Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)互動的所有資料。華倫12日早晨發表聲明說，輝達執行長黃仁勳(Jensen Huang)的請辭，「並不能免除他、其他高層主管與整間公司讓美國國家安全曝露於危險或有任何潛在違法行為的責任」。她說，川普政府官員仍然必須解釋為什麼沒能堵住晶片出口管制的漏洞。

華倫與昆斯的發函對象包括商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)、國務卿盧比歐(Marco Rubio)以及新任白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)。信中表示，媒體報導指出外界目前對輝達的疑慮，川普政府其實早就知曉，卻未採取行動阻止先進晶片繼續流向Megaspeed或與女間諜有關的其他公司。

信中要求川普政府官員必須在17日之前確認配合要求，啟動文件保留程序。

隨著案件發展，盧特尼克可能受到波及，成為另一個調查目標。

新一屆國會明年1月上台之後，華倫與昆斯可望分別掌握具有龐大影響力的參院銀行委員會及外交委員會，有權監督調查行動並發出傳票。

黃仁勳曾經對川普總統遊說放寬美國先進晶片出口限制，白宮允許輝達將特定版本的晶片運至中國與其他被認為對美國有安全風險的國家。最近幾天，川普仍多次為黃仁勳辯護。

Axios新聞網站報導則指出，川普上周曾下令查緝涉嫌把輝達先進晶片轉運到中國的幾間公司，後來卻因為盧特尼克介入導致打擊行動遭到拖延。

傳出可能角逐民主黨2028年總統初選的亞利桑納州聯邦參議員加列戈(Ruben Gallego)在社群媒體X發文寫道：「盧特尼克為了維持股市高點，出賣我們的國家安全。」

川普第一任期白宮資深顧問班農(Steve Bannon)日前表示：「我們必須徹查商務部到底發生了什麼事。」