華府健身房外槍擊 5人中槍嫌犯與警對峙

華府市議員平托(Brooke Pinto)透過Instagram表示，槍擊事件發生在羅根圓環附近的Vida Fitness健身中心。(平托IG截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 華府西北區羅根圓環附近12日上午爆發槍擊，造成至少4人中彈，警方封鎖周邊道路並聯同聯邦單位應變，調查仍在進行中。

華府 西北區羅根圓環(Logan Circle)附近12日上午發生重大槍擊 事件，至少五人中彈。警方上午9時15分證實，嫌犯藏身建築物內與警方對峙，警方正持續處理。華府大都會 警察局(MPD)、聯邦調查局(FBI)及聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)均已派員到場，呼籲民眾遠離案發區域。

根據ABC旗下華府7News電視台最新報導，槍擊發生於西北區第15街與P街交會處附近，鄰近Vida Fitness健身中心。警方最初通報至少四人中彈，隨後將人數更新為至少五人，目前尚未公布傷者身分及傷勢。

警方表示，涉案嫌犯是一名身材魁梧的白人男子，可能穿著灰色上衣。上午9時15分，警方證實嫌犯藏身某處拒絕出面，但尚未公布其確切位置，也未說明是否有人質。

華府市議員平托(Brooke Pinto)在Instagram發文指出，槍擊事件發生於羅根圓環附近的Vida Fitness健身中心，提醒居民及附近上班族避免前往。

Vida Fitness一名經理向7News證實，槍擊發生在健身中心外部，而非建築物內。上午9時左右，健身中心仍處於封鎖狀態，警方已進入建築物。經理表示，由於警員在場，館內人員目前感到安全，但健身中心當天將停止營業。

華府警方已派出緊急應變小組(Emergency Response Team)處理事件，ATF華府分局及FBI華府辦公室也加入協助。

受警方調查及部署影響，西北區第15街與P街交會處東向車道、第14街與P街交會處西向車道，以及第15街與Q街交會處均已封閉，何時恢復通行尚未確定。

華府捷運警察表示，為保障乘客及工作人員安全，案發區域周邊多座捷運車站將增加警力。附近公車服務也因警方調查受到影響，提醒乘客留意交通異動。

截至上午9時15分的警方更新，嫌犯仍藏身某處拒絕出面，警方尚未公布槍擊動機、傷者傷勢及嫌犯身分，事件仍在處理中。