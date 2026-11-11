密西西比州聯邦參議員席位 民主黨挑戰者科洛姆得勝

AI摘要 文章摘要整理： 密西西比州聯邦參議員選舉中，民主黨的科洛姆以些微差距擊敗共和黨現任參議員海德史密斯，並在勝選後向民權先驅致意。

密西西比州 聯邦參議員選舉結果11日出爐，民主黨 挑戰者科洛姆(Scott Colom)以49.2%的得票率，險勝尋求連任的共和黨聯邦參議員海德史密斯(Cindy Hyde-Smith)的48.7%得票率。

科洛姆發表勝選感言時，點名兩位密西西比州民權界的指標人物，分別是艾維斯(Medgar Evers)與芬妮．露．哈默(Fannie Lou Hamer)。

非裔 的艾維斯是投票權與民權運動領袖，1963年在自家車道上遭白人至上主義者暗殺身亡。

非裔女性哈默奮力爭取讓密西西比州代表團，加入1964年民主黨全國代表大會。哈默談到對抗體制性種族主義時，留下一句名言：「我受夠了一再受苦、心力交瘁。」

科洛姆表示，艾維斯與哈默都對密西西比州懷抱信念，他的競選活動汲取這份信念，為民努力。他說：「幾個月來，我不管走到哪裡，都告訴大家我們會贏得這場選舉。」

科洛姆感謝支持者，「我所做的，只是有勇氣去想像這樣的夜晚，我有勇氣相信密西西比。」

78歲的聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)代表密西西比州唯一非裔占多數選區，他向來是該州國會議員團中唯一的民主黨員，也是唯一的非裔議員。

湯普森說：「我現在在華府有夥伴了，這位夥伴能創造奇蹟，只因為他在乎；更重要的是，他會傾聽，而這在密西西比州已經很久沒有了。」