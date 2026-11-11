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Nvidia客戶涉轉運晶片輸中 美財長質問商務部長為何不列管

中央社華盛頓11日綜合外電報導
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商務部長盧特尼克（右）和輝達執行長黃仁勳（左）。（美聯社）
商務部長盧特尼克（右）和輝達執行長黃仁勳（左）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美財長貝森特當面追問商務部長盧特尼克，要求說明為何未將涉晶片轉運中國的Nvidia客戶Megaspeed列入實體清單，引發外界關注商務部的監管態度。

知情人士告訴美國新聞網站Axios，美國財長貝森特在白宮戰情室當面質問商務部長盧特尼克，不滿商務部未將輝達（Nvidia）客戶Megaspeed列入國安疑慮企業名單。

輝達執行長黃仁勳被爆與Megaspeed員工黃樂（Alice Huang）有婚外情，而黃樂涉嫌為中國從事間諜活動。商務部負責監管美國敏感技術的出口，上述事件曝光後，盧特尼克（Howard Lutnick）的行動或不作為受到越來越多檢視。

據報導，美國期中選舉後的週四，貝森特（Scott Bessent）在白宮戰情室一場會議上，質問盧特尼克為何尚未將Megaspeed列入商務部的實體清單（Entity List），盧特尼克則回應，他會「了解此事」。

消息人士告訴Axios，過去一年來，盧特尼克一直「推翻」政府其他官員追究Megaspeed責任的作為。Megaspeed被控非法將美國晶片轉運至中國，盧特尼克擔心，追究該公司責任會使美中貿易戰升高。

據報導，美國商務部次長凱斯勒（Jeff Kessler）也曾在副手級會議中，多次接獲有關Megaspeed的警告。但凱斯勒表示：「這件事應由部長（盧特尼克）決定。」

精華 FAQ

  • 貝森特主要質問盧特尼克，為何商務部至今沒有把Megaspeed列入實體清單。他認為該公司涉轉運晶片到中國，應盡快納入國安管制名單。

  • 報導指出，Megaspeed被控非法將美國晶片轉運至中國，因此涉及敏感技術外流與國安疑慮。商務部若不列管，外界擔心管制缺口會持續擴大。

  • 消息人士稱，盧特尼克過去一年多次推翻其他官員追究Megaspeed的作法，原因之一是擔心此舉會升高美中貿易戰，也因此讓相關處置延宕。

NVIDIA 黃仁勳 輝達

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