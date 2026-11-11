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民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

記者顏伶如／即時報導
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威斯康辛州聯邦參議員鮑德溫(Tammy Baldwin)。美聯社
威斯康辛州聯邦參議員鮑德溫(Tammy Baldwin)。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨在期中選舉後推動「50歲參加紅藍卡法案」，擬將Medicare參加年齡從65歲降至50歲，並結合保費補助以回應私人保險費上漲壓力。

民主黨期中選舉獲勝之後開始推動重大立法，嘗試對健保開銷一路上漲、個人保險計畫近來出現市場劇烈波動提出對策。威斯康辛州聯邦參議員鮑德溫(Tammy Baldwin)10日提案，要求讓俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)開放給50歲以上美國人參加。鮑德溫發表聲明說，對許多50多歲與60歲初的民眾來說，想要找到負擔得起的健康保險意味著必須付出昂貴代價，或者只能完全放棄保險。

「50歲參加紅藍卡法案」(Medicare at 50 Act)旨在讓紅藍卡參加年齡門檻從65歲降低到50歲，估計有5800多萬美國人將能參加政府主辦的公共醫療福利系統。

支持者主張，擴大紅藍卡參加範圍將能讓年齡還沒達到65歲、在私人保險市場承受保費攀升與自掏腰包增加等壓力的較年長民眾，獲得可靠的社會安全網。

根據提案，50歲至64歲之間民眾將能獲得A部分住院保險(Parts A)、B部分看診保險(Part B)、D部份處方藥物保險(Part D)或者紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的保障。

法案當中還結合財務援助配套項目，允許符合俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)參加資格者，將保費抵稅額度用在紅藍卡計畫。

參加「50歲參加紅藍卡法案」連署包括：密西根州聯邦參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)、俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)、康乃狄克州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)、俄勒岡州參議員墨克利(Jeff Merkley)、馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)、羅德島州聯邦參議員李德(Jack Reed)與懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)、伊利諾州聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)、麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)、紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、新澤西州聯邦參議員金安迪(Andy Kim)與布克(Cory Booker)。

精華 FAQ

  • 法案核心是把Medicare的參加年齡門檻從65歲降到50歲，讓50歲至64歲民眾可納入聯邦醫療保險體系，獲得住院、門診、處方藥與優勢計畫等保障。

  • 支持者認為，50多歲到60多歲初的民眾在私人保險市場常面臨保費上漲、自付額增加與保障不穩定等壓力，提早納入Medicare可提供較可靠的安全網。

  • 法案同時結合財務援助，允許符合ACA資格者把保費抵稅額度用在Medicare。連署參議員包括鮑德溫、斯塔貝諾、布朗等多名民主黨人。

紅藍卡 民主黨 威斯康辛州

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