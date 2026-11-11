我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：伊朗戰爭基本上已結束⋯今日5件事

麻州家庭醫療費平均支出驚人 一年燒掉3.4萬元

路透民調：多數美國人盼新國會結束對伊朗戰爭

中央社華盛頓10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多數美國人希望，由民主黨掌握多數席次的新一屆國會採取行動，結束美國對伊朗的戰爭，...
多數美國人希望，由民主黨掌握多數席次的新一屆國會採取行動，結束美國對伊朗的戰爭，並撤銷總統川普實施的關稅。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

路透/益普索民調顯示，多數美國人希望民主黨掌控的新國會結束對伊朗戰爭，並撤回川普關稅，以回應通膨與生活成本壓力。

路透/益普索最新民調發現，多數美國人希望，由民主黨掌握多數席次的新一屆國會採取行動，結束美國對伊朗的戰爭，並撤銷總統川普實施的關稅。

路透/益普索（Reuters/Ipsos）透過網路在全美進行民調，共取得1705名美國成年人的回覆，抽樣誤差約為正負2個百分點，這項民調為期4天，於9日結束調查。

民調結果顯示，71%的美國人，包括93%的民主黨人及51%的共和黨人，希望美國國會通過法案，結束川普今年2月與美國盟友以色列聯手對伊朗發動的戰爭。

民主黨人在上週期中選舉大勝，在參議院及眾議院取得至少自2008年以來最大多數優勢，選民藉此強烈表達對川普所屬共和黨的不滿，原因包括生活成本高漲及不得民心的戰爭。新一屆國會將於明年1月3日宣誓就職，屆時民主黨人將掌握國會。

另有62%的受訪者表示，他們支持撤銷川普政府對進口商品課徵的關稅。此一比例雖不及前述議題，但仍相當可觀。

美國與以色列對伊朗的戰爭導致燃料價格大幅上漲，加上川普對數百種進口商品加徵新關稅，進一步加劇通膨。

川普為戰爭辯護，稱此舉是防止伊朗取得核武的必要措施。他還說，關稅將藉由保護美國產業免受廉價進口商品競爭，促進美國產業發展。

民主黨領袖已承諾處理民眾對生活成本的憂慮，並稱將設法迫使美國結束對伊朗的戰爭。民主黨內許多人也承諾終止川普實施的關稅。

精華 FAQ

  • 民調顯示，多數美國人希望新國會採取行動結束對伊朗的戰爭，同時也支持撤銷川普政府對進口商品加徵的關稅，兩者都被視為回應民生壓力的政策方向。

  • 共有71%的美國受訪者支持國會通過法案終止對伊朗的戰爭，其中包括93%的民主黨人與51%的共和黨人，顯示這項主張跨黨派都獲得一定程度支持。

  • 路透/益普索以網路方式進行調查，樣本為1705名美國成年人，調查期為4天，並於9日結束；抽樣誤差約正負2個百分點。

伊朗 民調 以色列

上一則

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客當時被罵智障

下一則

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35
圖為紐約中央公園。（路透）

風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響

2026-11-09 16:11

超人氣

更多 >
喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特

喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特
李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
受不了民主黨政策和高物價 加州人搬到德州 今卻後悔了

受不了民主黨政策和高物價 加州人搬到德州 今卻後悔了
紐時：黃仁勳小三黃樂持「香港護照」數次赴台 美方建議監控

紐時：黃仁勳小三黃樂持「香港護照」數次赴台 美方建議監控