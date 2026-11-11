半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客當時被罵智障

Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約時報報導，31歲放空客拉馬可今年5月即發表研究，質疑輝達中國業務與黃仁勳、黃樂關係，雖當時不受重視，後來卻被證實頗有先見之明。

紐約時報11日報導，31歲的放空客兼交易員拉馬可(Christian Lamarco)，早在今年5月就警告輝達 (Nvidia，又譯英偉達)在和中國的「人際關係」上暗藏問題。

今年5月13日凌晨，這名沒什麼名氣的股票研究員幾乎徹夜難眠。因為天一亮，他就要發布職業生涯的代表作：一份長達40頁、揭露輝達可疑行為的報告。

NEW: We are short Nvidia $NVDA. We believe Nvidia has a significant China problem. Please see our full report and disclosures now available on our website, link in bio. https://t.co/oTaJyL7S2R — Culper (@CulperResearch) May 13, 2026

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報告大部分篇幅冷靜檢視這家晶片巨頭是否如實交代中國業務的規模。他的論點包括：輝達雖聲稱川普總統的貿易戰讓它的中國業務歸零，但實際上該公司超過20%的「運算營收」可追溯到中國。

但在第3頁開頭，拉馬可另外塞進一段文字，警告輝達執行長黃仁勳與大客戶Megaspeed高層黃樂(Alice Huang)的關係「近得令人不安」。

報告中說，黃仁勳一路陪著Megaspeed，似乎和黃樂關係密切，還附上兩人在慶祝場合並肩的照片。

拉馬可表示，他對兩人關係感興趣，是因為紐約時報和彭博新聞社一年前率先報導，黃仁勳和黃樂曾被目擊在亞洲與其他科技業高層一起交際應酬。

於是他自己動手挖，透過付費專家網絡(為投資人牽線企業內部人士的中間商)找到一名輝達前員工和一名Megaspeed現職員工，談黃樂及兩家公司的生意往來。輝達前員工說，公司內部有人私下猜測兩人關係特殊。

黃仁勳搭空軍一號隔天 報告發布

拉馬可於是把這些拼湊起來，推論兩人關係密切、輝達可能有中國曝險，事後證明方向正確。

還有一個巧合的時機點，報告發布前一天，黃仁勳才在阿拉斯加安克拉治登上空軍一號，隨川普前往北京參加川習會。

然而，這份報告當時幾乎沒人注意。報告上網那天，輝達股價不跌反漲。拉馬可這周回憶，少數回應中，有人罵他智障，還有人警告他「小心點」。

如今看來，他頗有先見之明。黃仁勳在強烈否認後，上周末坦承有婚外情，而美國情報機構指控黃樂是中國間諜。中國則否認間諜指控。

「以前大家都在嘲笑我們，現在大家都在稱讚我們。」拉馬可受訪時說。

3人公司 押注下跌

他經營的卡爾珀研究公司(Culper Research)名稱取自美國獨立戰爭時期的一個間諜網，公司設在紐約，只有3個人，是一家放空機構，做法是公開發布研究報告，設法說服其他投資人某家公司股價會下跌，同時自己也押注下跌，跌得愈多，賺得愈多。

拉馬可不肯透露靠輝達交易賺了多少錢。這位紐約上州牧師之子，也不願替自己的研究套上崇高意義。「放空客講到這件事很愛自命清高，但老兄，你去年賺了2000萬元，別跟我說你是為了公益。」

拉馬可目前最令人意外的看法，或許是他對輝達和焦頭爛額的黃仁勳仍抱有幾分樂觀。「我們不一定是說輝達會歸零，或黃仁勳最後會坐牢。」

那會怎樣？「那就不是我能判斷的了。」他說。