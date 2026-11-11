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黃仁勳間諜風波報導 拿黃姓開玩笑 亞裔記協批失當

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黃仁勳間諜風波報導 拿黃姓開玩笑 亞裔記協批失當

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輝達執行長黃仁勳。(路透)
輝達執行長黃仁勳。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

亞裔記者協會批評英美媒體在黃仁勳間諜風波中拿黃姓做文字遊戲，恐加深族裔偏見；輝達則已展開獨立調查。

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳(Jensen Huang)近日承認婚外情，輝達董事會並因他可能成為外國情報活動目標而展開調查。事件引發媒體廣泛報導，但部分英美媒體使用黃姓諧音製作標題，遭亞裔記者協會(Asian American Journalists Association，AAJA)批評，指這類文字遊戲可能強化族裔刻板印象，讓整個亞裔社群受到無端懷疑。

AAJA於11日發表聲明，點名英國「經濟學人」(The Economist)及美國「紐約郵報」(New York Post)，呼籲新聞機構報導中國及國家安全相關事件時，應審慎使用措辭，避免將亞裔姓氏當成笑點。

「經濟學人」9日刊登黃仁勳涉及間諜爭議的報導，以「Two Huangs don't make a right」作為副標，將英文俗語「Two wrongs don't make a right」(兩個錯誤不會變成正確)中的「wrongs」改成黃姓的英文拼音「Huangs」，利用發音相近製造雙關語。

「紐約郵報」同日則以「HUANG HUANG BANG BANG」作為頭版標題，利用黃仁勳與涉事女子同姓「黃」的英文拼音，搭配押韻詞語製造文字效果。其中「Bang」在英文俚語中亦有發生性關係的含義。

AAJA指出，文字遊戲表面上看似無傷大雅，但在涉及間諜活動及國家安全的新聞中，將常見亞裔姓氏當成笑柄，可能讓讀者把亞裔身分與可疑行為、不法活動或雙重忠誠聯想在一起。

協會表示，新聞媒體有責任報導國家安全疑慮，並追究相關人士責任，但不能以延續種族刻板印象，或讓整個族裔社群受到懷疑為代價。

AAJA也提醒新聞工作者，報導時必須清楚區分中國政府、中國公民與亞裔美國人，三者不能混為一談，更不應根據個人背景或出生地推斷其政治忠誠。

根據美國媒體報導，美國情報官員懷疑與黃仁勳傳出婚外情的女子為中國公民黃樂(Alice Huang)Alice Huang涉及中國情報活動，她曾任職於新加坡科技企業Megaspeed，該公司也是輝達晶片客戶。中國外交部否認相關間諜指控，稱其缺乏事實根據。

輝達董事會已宣布展開獨立調查，董事會同時表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達商業機密已受到損害。黃仁勳則表示支持調查，並將繼續擔任執行長。

AAJA表示，將直接聯繫「經濟學人」與「紐約郵報」編輯主管，討論相關報導的措辭問題，同時呼籲民眾將涉及族裔刻板印象的新聞標題、文字及圖片，寄至協會媒體監督委員會信箱[email protected]

精華 FAQ

  • AAJA認為，媒體把常見亞裔姓氏當成笑點，可能讓讀者把亞裔身分與可疑行為、國安風險聯想在一起，進而強化族裔刻板印象。

  • 經濟學人以「Two Huangs don't make a right」諧擬俗語；紐約郵報則用「HUANG HUANG BANG BANG」製造押韻效果，還帶有性暗示。

  • 輝達董事會已宣布展開獨立調查，並稱目前沒有證據顯示國安或商業機密受損；黃仁勳則表示支持調查，並會繼續擔任執行長。

黃仁勳 亞裔 間諜

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