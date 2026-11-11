我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳間諜風波報導 拿黃姓開玩笑 亞裔記協批失當

社安金若真砍22% 哪10州退休族最痛？

桃色風暴引發熱議之際 黃仁勳招牌皮夾克成網路修圖題材

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Nvidia執行長黃仁勳(Jensen Huang)。（美聯社）
Nvidia執行長黃仁勳(Jensen Huang)。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳疑似穿搖滾風皮夾克亮相的照片在網路瘋傳，但輝達已澄清為假圖，事件凸顯AI修圖讓真假更難辨識。

一張Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳(Jensen Huang)對群眾舉手致意的照片近日在社群媒體引起瘋傳。貼文者聲稱桃色風暴發生後，黃仁勳首次公開亮相時身上穿的不是平日招牌造型黑色夾克，而是充滿搖滾巨星風格的鉚釘皮夾克。獲得數千網友按讚的一則留言評論寫道：「歷史上第一個穿著艾迪(Hedi Slimane)典藏款卻出現負面氣場的人。」

法國設計師艾迪·斯里曼(Hedi Slimane)2012年至2016年之間擔任聖羅蘭(Yves Saint Laurent)創意總監，後來掌理精品時尚品牌思琳(Celine)一直到2024年。

CNN 11日報導，網友熱議黃仁勳發生婚外情風波之後，大膽穿著極具時尚感的艾迪·斯里曼典藏版皮夾克亮相。不過，輝達發言人表示照片是假的。

報導指出，隨著人工智慧工具日新月異，這張黃仁勳身穿搖滾皮夾克的照片引起瘋傳，證明如今已經難以判斷照片真假。從理論上看，如果黃仁勳穿著這個勁爆造型現身，此時此刻絕對能夠轉移外界注意力。

搖滾皮夾克照片顯然是用黃仁勳今年6月抵達首爾金浦國際機場(Gimpo International Airport)的照片篡改而成。

被喻為「AI教父」的黃仁勳幾乎總是穿著剪裁合身的黑色皮夾克。他接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時曾說，擁有30件到40件皮外套。他說，選擇黑色代表不必傷腦筋，「可以少做一個決定，少處理一件事情」。

他在訪問中說，對別人來說，每天穿衣打扮可能要做三到四個決策，「我把這些都排除掉了，真的很棒」。他也說，招牌皮夾克都是妻子洛莉(Lori)幫忙買的。

今年稍早，黃仁勳穿過的一件精品品牌「湯姆福特」(Tom Ford)外套，在蘇富比(Sotheby's)拍賣會以接近100萬元價格成交，大約是拍賣前估價的翻倍。

精華 FAQ

  • 照片顯示黃仁勳向群眾舉手致意，身上卻穿著鉚釘皮夾克，與他平日常見的黑色皮夾克形象差異很大，因此在社群上迅速引發討論與轉傳。

  • 輝達發言人表示，這張黃仁勳穿搖滾風皮夾克的照片是假的，屬於網友利用他今年6月在首爾金浦機場的照片進行篡改後的作品。

  • 文章指出黃仁勳幾乎總是穿合身的黑色皮夾克，他曾說自己有30件到40件皮外套，選黑色是為了少做決定，而這些夾克多由妻子幫忙購買。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

上一則

拿TANF現金福利 農業部研議不再自動可領糧食券

下一則

黃仁勳間諜風波報導 拿黃姓開玩笑 亞裔記協批失當

延伸閱讀

黃仁勳正宮低調背景曝光 姐弟戀41年遇女高管桃色陷阱

黃仁勳正宮低調背景曝光 姐弟戀41年遇女高管桃色陷阱
用人唯親？黃仁勳兒女雙雙出任Nvidia高層成網友熱議焦點

用人唯親？黃仁勳兒女雙雙出任Nvidia高層成網友熱議焦點
黃仁勳「外遇對象」穿搭遭起底 Dior粉色洋裝要價3500美元

黃仁勳「外遇對象」穿搭遭起底 Dior粉色洋裝要價3500美元
桃色風暴讓Nvidia股價盤前重挫5% 黃仁勳去留備受關注

桃色風暴讓Nvidia股價盤前重挫5% 黃仁勳去留備受關注

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35
圖為紐約中央公園。（路透）

風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響

2026-11-09 16:11

超人氣

更多 >
喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特

喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特
李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
受不了民主黨政策和高物價 加州人搬到德州 今卻後悔了

受不了民主黨政策和高物價 加州人搬到德州 今卻後悔了
紐時：黃仁勳小三黃樂持「香港護照」數次赴台 美方建議監控

紐時：黃仁勳小三黃樂持「香港護照」數次赴台 美方建議監控