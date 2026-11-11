桃色風暴引發熱議之際 黃仁勳招牌皮夾克成網路修圖題材

Nvidia執行長黃仁勳(Jensen Huang)。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳疑似穿搖滾風皮夾克亮相的照片在網路瘋傳，但輝達已澄清為假圖，事件凸顯AI修圖讓真假更難辨識。

一張Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)執行長黃仁勳 (Jensen Huang)對群眾舉手致意的照片近日在社群媒體引起瘋傳。貼文者聲稱桃色風暴發生後，黃仁勳首次公開亮相時身上穿的不是平日招牌造型黑色夾克，而是充滿搖滾巨星風格的鉚釘皮夾克。獲得數千網友按讚的一則留言評論寫道：「歷史上第一個穿著艾迪(Hedi Slimane)典藏款卻出現負面氣場的人。」

法國設計師艾迪·斯里曼(Hedi Slimane)2012年至2016年之間擔任聖羅蘭(Yves Saint Laurent)創意總監，後來掌理精品時尚品牌思琳(Celine)一直到2024年。

CNN 11日報導，網友熱議黃仁勳發生婚外情風波之後，大膽穿著極具時尚感的艾迪·斯里曼典藏版皮夾克亮相。不過，輝達發言人表示照片是假的。

報導指出，隨著人工智慧工具日新月異，這張黃仁勳身穿搖滾皮夾克的照片引起瘋傳，證明如今已經難以判斷照片真假。從理論上看，如果黃仁勳穿著這個勁爆造型現身，此時此刻絕對能夠轉移外界注意力。

搖滾皮夾克照片顯然是用黃仁勳今年6月抵達首爾金浦國際機場(Gimpo International Airport)的照片篡改而成。

被喻為「AI教父」的黃仁勳幾乎總是穿著剪裁合身的黑色皮夾克。他接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時曾說，擁有30件到40件皮外套。他說，選擇黑色代表不必傷腦筋，「可以少做一個決定，少處理一件事情」。

他在訪問中說，對別人來說，每天穿衣打扮可能要做三到四個決策，「我把這些都排除掉了，真的很棒」。他也說，招牌皮夾克都是妻子洛莉(Lori)幫忙買的。

今年稍早，黃仁勳穿過的一件精品品牌「湯姆福特」(Tom Ford)外套，在蘇富比(Sotheby's)拍賣會以接近100萬元價格成交，大約是拍賣前估價的翻倍。