黃仁勳外遇女間諜桃色風暴凸顯川普對中政策的核心矛盾

圖為川普總統4月在白宮記者會聆聽黃仁勳發言。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，川普對中強硬言論與對輝達執行長黃仁勳的親近互動形成矛盾，也讓中國得以藉其影響美國晶片政策並探測華府意圖。

華盛頓郵報11日報導，川普 總統二度執政以來對北京的技術野心提出警告，多次表示美國不能在人工智慧(AI)競賽輸給中國，但川普卻與科技企業高層關係密切，批准先進技術銷往中國，而且希望跟中國領導人習近平保持良好關係；Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳 (Jensen Huang)外遇女間諜 桃色風暴愈演愈烈，凸顯川普面對身為美國軍事、經濟主要對手的中國時，政策存在核心矛盾。

報導指出，美國掌握訊息顯示中國情報部門已經把黃仁勳列為目標時，川普幾乎沒有採取任何行動。國務卿魯比歐(Marco Rubio)警告黃仁勳婚外情對象是中國女間諜，川普依然邀請黃仁勳今年5月陪同訪問北京。

川普後來並沒有跟黃仁勳保持距離，繼續定期通電話，頻頻一同出席公開活動。習近平今年9月訪美時接受川普國宴款待，黃仁勳夫妻坐在主桌。

很少有企業高層管像黃仁勳一樣對川普對中政策擁有龐大影響力。透過黃仁勳的成功遊說，輝達向利潤豐厚的中國市場出售晶片算力。

黃仁勳成為川普社交圈常客，但川普政府內部對中鷹派人士則有不同意見。

聖地牙哥加大(University of California, San Diego)中國政治學史宗瀚(Victor Shih)表示，對其他總統來說，發生類似的醜聞風暴之後可能做出某些強烈反應，「但我覺得川普對於這些事情的態度是，他們用這些招術對我們，我們同樣也在對付他們，有什麼稀奇？」

史宗瀚指出，川普不太可能讓他眼中兩次「川習會」的成果受到破壞。

無黨派智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)資深研究員辛格頓(Craig Singleton)指出，黃仁勳與川普的密切關係，正是被中國視為有高度價值目標的原因之一。

辛格頓表示，這種接觸是雙向的，由於黃仁勳與川普建立了受到信任的關係，北京得以影響美國晶片管制方面的決策，也能掌握華府對北京有何計畫與意圖。

民主黨方面對於川普得知黃仁勳成為中國鎖定的情報目標之後沒有採取行動提出批判。

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)10日在議場發言表示，川普怠忽職守，「他應該保護的是美國，不是保護中國或保護朋友」。

舒默表示：「川普一直忙著幫黃仁勳辯護，但他應該捍衛我們的國家安全，道理就這麼簡單，不言而喻。」