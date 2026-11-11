魯比歐多次搭乘軍用飛機到佛州看兒子球賽惹議

國務卿魯比歐。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 華郵報導指出，國務卿魯比歐上任後多次搭乘政府軍機赴佛州觀看兒子球賽，相關個人行程與費用引發外界質疑與公款私用爭議。

華盛頓郵報 11日報導，國務卿魯比歐 (Marco Rubio)搭乘納稅人出資的政府軍用飛機，很少錯過兒子在佛羅里達大學(University of Florida)的球賽，引發公款私用爭議。魯比歐表示，孩子參加比賽時家長到場支持，對於為人父母者而言再熟悉也不過。

國務院證實，身為佛羅里達大學校友的魯比歐，去年上任以來至少搭乘政府飛機前往觀看10場佛羅里達短吻鱷隊(Florida Gators)比賽。另外，魯比歐搭乘政府飛機前往佛州 葛恩斯維爾(Gainesville)至少23次，其中15次被國務院列為純屬個人行程。

根據規定，國務卿與聯邦調查局(FBI)局長、中央情報局(CIA)局長一樣，基於安全因素禁止搭乘商業民航，出行必須搭乘政府飛機，如果使用政府飛機做為私人用途，必須償還政府相當於經濟艙機票的費用。魯比歐與國務院均拒絕透露償還金額。

前任國務院官員說，魯比歐上台一年多以來，個人出訪行程頻率遠遠超過歷任國務卿。

報導指出，今年11月初一個周六下午，一架白色C-37軍用行政專機降落在佛羅里達大學附近的「葛恩斯維爾區域機場」(Gainesville Regional Airport)，身穿藍色Polo衫的機上乘客正是佛羅里達短吻鱷隊球隊成員知名度最高的家長魯比歐。維安人員在這座小型地方機場北側巡邏，隨後一列由五輛無標記(unmarked)休旅車組成的車隊駛來，把專機乘客接到校園。

半小時後，魯比歐來到佛羅里達大學球場，跟球隊教練蘇姆羅爾(Jon Sumrall)交談。

魯比歐的兒子安東尼(Anthony)是短吻鱷隊的非獎學金(walk-on)跑衛(running back)。虜比歐今秋至少五次搭乘政府專機觀看兒子比賽。

安東尼目前就讀大四，上場時間極少。四年大學期間僅四度上場比賽，累計推進75碼。

魯比歐熱愛美式足球，曾是南邁阿密高中(South Miami High School)、塔基奧學院(Tarkio College)球隊成員。魯比歐念完大一之後，塔基奧學院突然關校，因此他先轉學聖塔菲社區學院(Santa Fe Community College)，一年之後又轉學到佛羅里達大學，以後衛身分結束球員生涯。

報導指出，以國防部公布的費率計算，魯比歐使用政府飛機累計花費已超過120萬元。

道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)資深操守顧問布朗(Cynthia Brown)指出，很多情況是觀感不佳而非違法，雖然搭乘專機在技術層面或許並無不當，但公開披露非常重要。