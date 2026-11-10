川普連線突傳神秘女子笑聲 網瘋猜：哈普還是中國間諜？

川普總統日前致電C-SPAN時，電話背景突然傳出一名女子的笑聲。不少網友猜測可能是川普身邊最受寵信的行政助理哈普（Natalie Harp）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普致電C-SPAN受訪前，電話背景傳出女子笑聲，引發網友猜測是貼身助理哈普；她因陪同總統、列印情報與過濾來電而再度成為焦點。

據雅虎新聞網報導，美國總統川普 （Donald Trump）日前致電C-SPAN電視網接受節目訪問時，電話背景突然傳出一名女子的笑聲，引發外界熱議。不少網友猜測，發笑的女子可能是川普身邊最受寵信的行政助理哈普（Natalie Harp）。

川普周一晚間9時過後致電C-SPAN，在他開口前，電話另一端先傳出一陣女子笑聲。雖然目前無法確認這名女子的身分，但相關片段在社群平台瘋傳後，哈普隨即成為網友猜測的對象。

節目主持人格吉爾斯（Mimi Geerges）當時介紹川普時說，「看來我們接到來自白宮 的電話。總統先生，歡迎收看華盛頓日報黃金時段（Washington Journal Prime Time）。」

川普回答，「謝謝妳，咪咪，也祝節目順利。我看過妳主持很多次，妳做得非常出色。祝節目順利。」

不過，無論是主持人還是川普，都沒有提及訪問開始前傳出的女子笑聲。

外交政策記者蘿森（Laura Rozen）在社群平台X發文指出，「米勒（Stephen Miller）上任幕僚長的第一天，哈普就在川普致電C-SPAN時，被清楚聽見在旁邊咯咯笑。」

民主黨YouTuber愛德華茲（Keith Edwards）分享影片時也開玩笑問道，「那是第一夫人哈普嗎？」

擁有超過100萬名X追蹤者的政治評論員克拉森斯坦（Brian Krassenstein）則寫道，「背景中咯咯笑的人是哈普，還是中國間諜 ？」

外界對哈普的猜測並非毫無背景。她因經常帶著可攜式印表機跟隨川普，隨時將電子郵件、新聞報導及社群貼文列印成紙本，親手交給總統，被外界戲稱為「人體印表機」（human printer）。如今，她似乎還開始替川普過濾來電。

期中選舉之夜，Politico記者伯恩斯（Dasha Burns）曾在直播中致電川普，希望總統接聽並接受訪問。電話接通後，一名年輕女子先問，「您好，請問是哪位打來的？」外界認為，這名女子很可能就是哈普，隨後她才將電話交給川普。

哈普目前擔任川普的行政助理，年薪約15萬美元，川普還曾送給她4萬5000美元現金。

多名記者也向英國獨立報透露，在11月3日選舉前後，他們試圖聯繫川普時，電話都先由一名年輕女子接聽並過濾。

此外，紐約時報10月曾報導，川普會在橢圓形辦公室旁的私人餐廳看電視；而哈普在沒有坐在川普辦公桌後方時，也已在該處獲安排一個工作位置。