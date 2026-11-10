紐時：接班無人、董事會太乖 黃仁勳風波曝Nvidia隱憂

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳10月在德國柏林出席「投資德國峰會」。(路透資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 紐時指出，黃仁勳婚外情風波不僅讓輝達啟動調查，也凸顯董事會長期順從、接班計畫不足與公司過度依賴單一領導人的治理隱憂。

輝達（Nvidia，又譯英偉達）執行長黃仁勳 坦承與一名遭美國情報機構研判為中國間諜 的女企業家有染。企管專家質疑輝達董事會一直以來對黃仁勳似乎太過順從，也暴露輝達長年缺乏接班梯隊的治理問題。

輝達經歷過艱辛草創期。紐約時報指出，1993年紅杉資本（Sequoia Capital）與Sutter Hill Ventures共同領投一輪200萬美元募資，紅杉合夥人史蒂文斯（Mark A. Stevens）與Sutter Hill的考克斯（Tench Coxe）隨後進入董事會，親歷輝達燒錢瀕危、早期產品失敗的低谷。

史蒂文斯2023年在一檔播客（Podcast）節目回憶道：「當時並不確定輝達最終能否破繭高飛。我們非常擔心，公司到底會不會就這樣被我們弄砸了？」

但如今，成員包括早期投資人、長期合作夥伴及其他企業高階主管的10人輝達董事會面臨一項艱鉅任務：調查這位聲名顯赫的執行長。黃仁勳8日坦承，自己與一名商界女性有婚外情，而女方被美國情報機構研判是中國間諜。

紐時指出，將對黃仁勳展開調查的輝達董事會，本身就有對黃仁勳太忠誠且順從的紀錄，因而挨批整個董事會似乎沒預料到，一手撐起公司的黃仁勳反而可能成為公司的罩門。

輝達甚至似乎都沒有為黃仁勳制定接班計畫，也沒有明顯的內部人選可以接替他。現年63歲的黃仁勳2023年曾表示，他認為自己還可以再帶領輝達30至40年。

幾名前輝達的高階主管表示，公司內部多年來確實曾討論制定黃仁勳的接班計畫，但黃本人卻抗拒。

現任晶片設計大廠安謀國際科技（Arm Holdings）執行長哈斯（Rene Haas）曾於2006至2013年間任職輝達。她指出，輝達內部曾多次探討接班規畫，但黃仁勳極度反感。

哈斯說：「他不喜歡這個想法。他認為這會造成高階主管之間的競爭，進而導致內部分裂。」

輝達目前的10名董事合計在任年資高達161年，包括1990年代加入的前新思科技（Synopsys）執行長瓊斯（Harvey C. Jones）與財務長錫威爾（A. Brooke Seawell）。他們與黃仁勳都有長期交情。黃仁勳過去一次又一次證明，他的大膽決策屢屢能為投資人帶來豐厚回報。

據3名前輝達員工透露，黃仁勳只把董事會看作「法規治理的要求」，而非決策與策略的核心。他在打造高階管理團隊時，也採取獨來獨往方式，強調打破官僚的管理理念，目的是讓公司能迅速做出重大決策。黃個人擁有60多名直屬下屬，所有關鍵決策也都親力親為。

公司的獨立董事將選擇外部法律顧問負責調查；公司發言人表示，黃仁勳不會參與遴選過程，但在調查期間仍將繼續領導輝達。但對一家如此倚賴單一領導人的企業而言，輝達目前的處境其實遭遇極大挑戰。

另據5名現、前任員工透露，黃仁勳也賦予子女在輝達相當大的權力與職權。他的兒子擔任產品管理主管，並在機器人業務扮演吃重角色；女兒則是產品行銷資深主管，同樣參與機器人業務及公司溝通與行銷工作。黃的女婿則負責公司業務開發。

這讓公司內部一些人產生黃仁勳正在培養子女，為日後接班做準備的印象。然而上月在一場訪問裡記者問黃仁勳，女兒會否成為他的接班人時，他回答「我不希望她接下這份工作」。

身為持股3.56%的最大個人股東，黃仁勳與這家市值超過4兆美元的晶片巨頭已深度綁定。黃仁勳年初曾說：「如果執行長沒有達到十幾位董事的要求，就會被解雇；但這世上不會再有另一個我，因為我是這家公司一手培養而成。」

企業高階主管獵才公司Christian & Timbers執行長克里斯汀（Jeff Christian）指出，輝達內部目前缺乏具備全領域管理經驗、能統籌數千跨部門員工的「全面型副手」，絕大多數高層僅專注於特定單一產品或技術領域，一旦出現突發狀況，很難立刻推舉出臨時人選代理黃仁勳。

克里斯汀表示，董事會會否最終迫於壓力要黃仁勳停職或退居二線，將是極艱難抉擇，「他的個人色彩與影響力太過龐大，要他離開，難度堪比開除這家公司的實質擁有人」。