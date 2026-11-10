黃仁勳爆醜聞後該去該留？耶魯教授：現在是他退休好時機

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 耶魯教授穆昆達認為，黃仁勳面臨醜聞與AI逆風，若此時退休或可避開後續法律、監管與市場波動的壓力。

上周末消息傳出，輝達（Nvidia，又譯英偉達）執行長黃仁勳 與一名疑似女共諜驚爆婚外情醜聞，輝達股價周一（9日）重挫，市值一口氣蒸發3,500億美元，黃仁勳去留引發市場熱議。耶魯 大學知名教授穆昆達認為，現在或許是黃仁勳考慮退休 的好時機。

MarketWatch報導，耶魯大學管理學院教授穆昆達（Gautam Mukunda）說：「現在或許是黃仁勳考慮退休的好時機。」他解釋，一個理由是，黃仁勳若留任輝達執行長，未來數年可能得費數千小時與律師研商，如何收拾外遇導致的爛攤子。

另一個理由，是因為未來數年，人工智慧（AI）交易面臨強烈逆風，輝達以前大致避免，但未來恐怕免不了。穆昆達指出，輝達未來的成敗取決於「AI交易」的展望，更甚於黃仁勳能否熬過婚外情招致的法律與監管檢視。

穆昆達受訪時表示，如果AI果真實現巨大潛能，那麼輝達股票將是「未來數年押寶AI市場的好標的」；但若是AI交易此刻已陷入泡沫中，即將爆裂（或許已經開始洩氣），那麼輝達股票必將承受巨大損失，與黃仁勳外遇醜聞無涉。

這位耶魯教授強調，以上評估並不是評判黃仁勳領導輝達的表現（他認為很「卓越」），並強調不應因為醜聞爆發，就「低估黃仁勳對輝達諸多寶貴的貢獻」。他認為，黃仁勳離職後，輝達即使能繼續存活，市值也將遠不如今日。

這暗示輝達股價鼎盛時期可能已過了。他指出，輝達周一市值蒸發3,500億美元，美國上市公司中，只有28家的市值比這個數字大；而且，在此之前，輝達市值自10月初以來已經大約縮水1.3兆美元了。

穆昆達表示，他不是說黃仁勳應該為了他不稱職而退休，而是因為他已經年過六旬，「或許想要更享受生活，而未來兩年不論發生何事，都不太好過」。