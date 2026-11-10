桑德斯呼籲民主黨將紅藍卡參加門檻從65歲調降至55歲

無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 桑德斯主張民主黨趁掌握國會多數，先把Medicare參加年齡降至55歲，並擴大牙視聽與兒童保障，但此構想仍受黨內分歧與川普否決權制約。

長期在參議院加入民主黨 團運作的無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)表示，民主黨應該利用掌握國會多數的契機，在新一屆國會推動醫療保險改革，將俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險計畫(Medicare)參加門檻從65歲降低到55歲，做為邁向「全民醫保」(Medicare for All)的第一步。

新聞周刊報導，桑德斯日前在影片談話中說，民主黨領導人應該調降紅藍卡參加年齡門檻到55歲，把牙科、視力和聽力保健都納入範圍，並且為初生到19歲之間的兒童提供醫療保險保障。

桑德斯上周接受MS NOW主持人海耶斯(Chris Hayes)專訪時補充說，健保改革在參議院可以透過預算協調程序(budget reconciliation process)，憑著51票通過表決。

至於川普總統是否願意簽署降低紅藍卡計畫參加年齡門檻的法案，桑德斯則說：「不太確定。」

新聞周刊分析，川普握有法案否決權，民主黨內對於是否廢除私人醫療保險，改以單一保險人且由政府管理的計畫(single-payer, government-administered plan)取代，看法依然分歧。

民主黨高層並沒有背書要讓「全民醫保」成為民主黨的健保倡議。可望成為新一屆國會參、眾院多數黨領袖的舒默(Chuck Schumer)、傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，都不曾發起「全民醫保」相關法案或參與連署。

馬丁田納西大學(University of Tennessee at Martin)金融理財講師畢尼(Alex Beene)說，把紅藍卡計畫擴大到開放55歲以上民眾參加的想法可能獲得較多支持，因為在現行計畫承載能力有限的情況下，如此作法有助於讓紅藍卡按部就班擴大服務範圍。