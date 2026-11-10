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桑德斯呼籲民主黨將紅藍卡參加門檻從65歲調降至55歲

記者顏伶如／即時報導
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無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)。（美聯社）
無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

桑德斯主張民主黨趁掌握國會多數，先把Medicare參加年齡降至55歲，並擴大牙視聽與兒童保障，但此構想仍受黨內分歧與川普否決權制約。

長期在參議院加入民主黨團運作的無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)表示，民主黨應該利用掌握國會多數的契機，在新一屆國會推動醫療保險改革，將俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)參加門檻從65歲降低到55歲，做為邁向「全民醫保」(Medicare for All)的第一步。

新聞周刊報導，桑德斯日前在影片談話中說，民主黨領導人應該調降紅藍卡參加年齡門檻到55歲，把牙科、視力和聽力保健都納入範圍，並且為初生到19歲之間的兒童提供醫療保險保障。

桑德斯上周接受MS NOW主持人海耶斯(Chris Hayes)專訪時補充說，健保改革在參議院可以透過預算協調程序(budget reconciliation process)，憑著51票通過表決。

至於川普總統是否願意簽署降低紅藍卡計畫參加年齡門檻的法案，桑德斯則說：「不太確定。」

新聞周刊分析，川普握有法案否決權，民主黨內對於是否廢除私人醫療保險，改以單一保險人且由政府管理的計畫(single-payer, government-administered plan)取代，看法依然分歧。

民主黨高層並沒有背書要讓「全民醫保」成為民主黨的健保倡議。可望成為新一屆國會參、眾院多數黨領袖的舒默(Chuck Schumer)、傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，都不曾發起「全民醫保」相關法案或參與連署。

馬丁田納西大學(University of Tennessee at Martin)金融理財講師畢尼(Alex Beene)說，把紅藍卡計畫擴大到開放55歲以上民眾參加的想法可能獲得較多支持，因為在現行計畫承載能力有限的情況下，如此作法有助於讓紅藍卡按部就班擴大服務範圍。

精華 FAQ

  • 他建議先把俗稱紅藍卡的Medicare參加年齡從65歲降到55歲，視為邁向全民醫保的第一步，並利用民主黨掌握國會多數的機會推進。

  • 桑德斯同時主張把牙科、視力與聽力保健納入Medicare，並為0歲到19歲的兒童提供醫療保險保障，讓覆蓋範圍更完整。

  • 新聞周刊指出，參議院可用預算協調程序以51票通過，但川普握有否決權；此外，民主黨高層對是否走向單一支付全民醫保仍存在明顯分歧。

紅藍卡 民主黨 桑德斯

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